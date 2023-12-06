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Ekonomi Fırtına tezgahlara vurdu! Hamsi fiyatları uçtu
Ekonomi

Fırtına tezgahlara vurdu! Hamsi fiyatları uçtu

Yeniakit Publisher
2023-12-06 16:33:00 -
Fırtına tezgahlara vurdu! Hamsi fiyatları uçtu

Geçtiğimiz haftalarda tezgahlarda 50 liradan satılan hamsi, denizlerde son 2 günde yaşanan fırtına sebebiyle yükselişe geçti.

Marmara ve Karadeniz’in bazı bölgelerinde dünden bu yana etkili olan fırtına denizcilere paydos ettirirken, bu paydos tezgah fiyatlarına da yansıyor. Denizlerdeki fırtınadan dolayı geçen hafta kilosu 50 liraya satılan hamsi bugünkü balıkçı tezgahlarındaki yerini kilosu 70 liraya aldı.

Fırtına fiyatları yükseltti

Balıkçılar, balığın fiyatının ve tezgaha çıkışının fırtınaya bağlı olduğunu ifade ederken fırtınalı günlerde balığın daha az geldiğini, az gelen balığın ise pahalı geldiğini ve bunun tezgaha yansımasının da farklı olduğunu dile getirdi.

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