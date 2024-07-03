Fırtına öncesi sessizlik! Altın fiyatları alev alacak!

Altın fiyatı yaklaşık beş haftadır ons başına 2.300 ila 2.400 dolar arasında dalgalanıyor. Ancak BCA Research'teki emtia analistlerine göre devam eden konsolidasyon fırtına öncesi sessizlik olabilir. Geçtiğimiz günlerde değerli metale yönelik uzun vadeli olumlu görünümlerini doğruladılar.

Yükseliş eğiliminin ivme kaybetmesi nedeniyle fiyat kısa vadede daha da düşebilir. Fakat BCA pazar stratejisti Roukaya İbrahim, aşağı yönlü potansiyelin sınırlı olduğunu açıkladı.

Gelişen piyasa merkez bankalarının altına olan ilgisinin artması yapısal bir olgudur diyen İbrahim, talebin destek sağlamaya ve fiyatın altına bir zemin oluşturmaya devam edeceğini yazdı.

Altına merkez bankalarından küresel talep gelse de BCA Çin'e odaklanmayı sürdürüyor. Ülke mayıs ayında altın satın almasa da İbrahim, Çin Halk Bankası'nın altın rezervlerini genişletmeye devam edeceğini söyledi.

ÇİN'İN ALTIN ALIMLARI...

Çin merkez bankasının altın alımlarındaki düşüş, talebin yüksek fiyatlara duyarlı olduğunu gösteriyor diyen İbrahim, "Bununla birlikte Çin Merkez Bankası'nın altına olan ilgisinin artması, talepte yapısal ve çok yıllık bir değişimi temsil ediyor." şeklinde konuştu.

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Sözlerine devam eden İbrahim, "Çin merkez bankasının altına olan ilgisinin artmasının nedeni hala devam ediyor. ABD ile Çin arasındaki jeopolitik rekabet önümüzdeki yıllarda artmaya devam edecek. Çin, ABD'nin hakim olduğu küresel sistemlere karşı savunmasızlığını azaltmaya çalışmayı sürdürecek." şeklinde konuştu.

Çin merkez bankasının ve aynı zamanda diğerlerinden gelen talep, gelecekte altının fiyat gelişiminde belirleyici bir rol oynamaya devam edecek. DER AKTIONÄR da BCA gibi orta vadede Uzak Doğu'dan alımların devam edeceğini ve bu nedenle değerli metal fiyatlarının yükseleceğini öngörüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Gram altın

Alış: 2.454,42

Satış: 2.454,80

Çeyrek altın

Alış: 4.001,00

Satış: 4.053,00

Yarım altın

Alış: 8.031,00

Satış: 8.103,00

Tam altın

Alış: 15.830,30

Satış: 16.143,44

Cumhuriyet altını

Alış: 16.037,00

Satış: 16.156,00