Fırtına nedeniyle seferler iptal edildi!

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, bugün yapılması planlanan Geyikli'den saat 11.00 ve 15.00, Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattındaysa Kabatepe'den saat 13.00, 17.00, Gökçeada'dan saat 11.00, 15.00 seferleri yapılamayacak.