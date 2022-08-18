Fırtına havalimanını yok etti!
Fransa'nın Akdeniz'deki adası Korsika'nın en büyük kenti Ajeccio'da, şiddetli fırtına havalimanını birbirine kattı.
Güney-Fransa Meteoroloji İdaresi'nin Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, uçakların bulunduğu pistte saatte 131 kilometre hızla esen rüzgar, büyük konteyner benzeri metal cisimleri savuruyor.
Kuvvetli fırtınayla simsiyah bulutlar havayı kaplarken, bir kişi aprondan içeriye kaçmaya çalışıyor.
Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle zor anların yaşandığı havalimanında, uçuşlara bir süreliğine ara verildi.