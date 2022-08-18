  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

28 Şubat artığı Eğitim-İş Kur'an kurslarını hedef aldı! 'Eğitimi gericileştirmede vites arttırdılar'

Benzin ve motorinle ilgili flaş açıklama: Yüzde 6 ve yüzde 5...

Kritik zirve dünya basınında: Erdoğan'ın sayesinde şimdiden çok şey başarıldı

Uzman isim açıkladı! Benzin ve motorinde düşüş devam edecek mi?

Korkunç olay sonrası herkes tedirgin! Evlerini satıp köyü terk etmeye başladılar

Dünya devi duyurdu: Türkiye'den satın alacaklar

Uzman isimden korkutan sözler! Her iki hastadan biri bilmiyor

'Dolar için o tarihlere dikkat' diyen İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faizleri neden düşürdüğünü açıkladı

Meral Akşener'den vatandaşa skandal sözler

Açılışını bizzat Bakan Mustafa Varank yaptı... Yüzde 90'ı ihraç ediliyor
Dünya Fırtına havalimanını yok etti!
Dünya

Fırtına havalimanını yok etti!

Fransa'nın Akdeniz'deki adası Korsika'nın en büyük kenti Ajeccio'da, şiddetli fırtına havalimanını birbirine kattı.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 16:24:00 -
Fırtına havalimanını yok etti!

Güney-Fransa Meteoroloji İdaresi'nin Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, uçakların bulunduğu pistte saatte 131 kilometre hızla esen rüzgar, büyük konteyner benzeri metal cisimleri savuruyor.

Kuvvetli fırtınayla simsiyah bulutlar havayı kaplarken, bir kişi aprondan içeriye kaçmaya çalışıyor.

Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle zor anların yaşandığı havalimanında, uçuşlara bir süreliğine ara verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23