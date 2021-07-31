Fırtına golcüsünü arıyor

Abdullah Avcı’nın gelişiyle yepyeni bir hava yakalayan ve önümüzdeki sezonda şampiyonluk parolasıyla lige giriş yapmayı planlayan Trabzonspor, 1 numaralı golcüsü için girişimlerini hızlandırdı.

Kadrosunda ön bölgede Ekuban, Djaniny ve yeni transferlerden Koita’yı bulunduran bordo-mavililer, bu mevkiye nokta atışı bir takviye daha yapmayı planlıyor. Bu noktada Alexander Sörloth için uzun süre bekleyişte olan bordo-mavililer, geride kalan süreçte beklediği geri dönüşü alamayınca listedeki diğer isimlere de yöneldi.

Forvet hattına yapacağı takviye ile transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayacak olan Karadeniz ekibi, bu mevki için 5 isimle temaslarını sürdürüyor. Bordo-mavililerin Dnipro’dan 24 yaşındaki Ukraynalı Artem Dovbyk, Chelsea’den 27 yaşındaki Michy Batshuayi, Parma’dan 28 yaşındaki Andreas Cornelius, Real Sociedad’tan 29 yaşındaki Willian Jose ve Leipzig’den 25 yaşındaki eski golcüsü Alexander Sörloth için girişimlerine devam ettiği, bu 5 isim arasından birini kadrosuna katacağı öğrenildi.