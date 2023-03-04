Fırtına darmadağın! Ağaoğlu sonrası bir darbe daha...
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrası sarsılan Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek büyük şok yaşadı. Statta taraftarlar takıma protesto gösterdi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrası sarsılan Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek büyük şok yaşadı. Statta taraftarlar takıma protesto gösterdi.
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaştı. İstanbul ekibi mücadeleyi 2-1 kazandı.
Trabzonspor cephesinin tek golü 83. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.
Ümraniyespor'da ise golleri 51. dakikada Jesse Sekidika ve 65. dakikada Umut Nayir kaydetti.
Bordo-mavili ekipte Naci Ünüvar, 90+8. dakikada kırmızı kart gördü ve gelecek hafta oynanacak olan Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.
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Bu sonuçla Trabzonspor ligde 38 puanda kalırken Ümraniyespor puanını 18'e yükseltti.