  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fırtına darmadağın! Ağaoğlu sonrası bir darbe daha...
Spor

Fırtına darmadağın! Ağaoğlu sonrası bir darbe daha...

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrası sarsılan Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek büyük şok yaşadı. Statta taraftarlar takıma protesto gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 18:03:00 -
Fırtına darmadağın! Ağaoğlu sonrası bir darbe daha...

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrası sarsılan Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek büyük şok yaşadı. Statta taraftarlar takıma protesto gösterdi.

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaştı. İstanbul ekibi mücadeleyi 2-1 kazandı.

Trabzonspor cephesinin tek golü 83. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.

Ümraniyespor'da ise golleri 51. dakikada Jesse Sekidika ve 65. dakikada Umut Nayir kaydetti.

Bordo-mavili ekipte Naci Ünüvar, 90+8. dakikada kırmızı kart gördü ve gelecek hafta oynanacak olan Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu sonuçla Trabzonspor ligde 38 puanda kalırken Ümraniyespor puanını 18'e yükseltti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23