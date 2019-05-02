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Fırtına 2 TSK için hazır!

ASELSAN'ın ürettiği fırtına obüslerinin yeni nesilleri TSK envanterine girmeye hazırlanıyor.

02 Mayıs 2019 Perşembe 09:38
Fırtına 2 TSK için hazır!

ASELSAN tarafından geliştirilen, yerli ve milli sistemlerle donatılan 'Yeni Nesil Fırtına 2 Obüsleri', Büyükçekmece TÜYAP'ta düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda yerini aldı.

Terör örgütlerine karşı hem yurt içi, hem de sınır dışı operasyonlarda aktif olarak kullanılan T-155 Fırtına Obüslerinin yeni nesil versiyonu olan Fırtına 2, çok önemli bir teknoloji.

Atış hızıyla fark atıyor

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı'nda yapılan ve fuara prototipi getirilen Fırtına 2'lerin diğerinden en önemli farkı atış hızı olurken, sac kesimleri ve kuleleriyle, birçok yeni özellikle üretilecek.

Fırtına 2'nin kule ve namlu yönlendirme sistemi tamamen elektrikli ve servo kontrollü hale getirilirken, birçok yenilenmiş elektronik birim de eklendi. Atış isabeti ve atış hızı iyileştirilen Fırtına 2'ye bu amaçlarla barut koşullandırma birimi eklenirken, yüklemesi de otomatik hale getirildi.

Uzaktan kumandalı silah sistemi entegre edildi

Obüsün, yakın mesafeden karşılaşabileceği tehditler içinse sisteme uzaktan kumandalı silah sistemi UKSS (SARP) entegre edildi.

Kars'ta gerçekleşen kış testlerini başarıyla tamamlayan yeni nesil fırtına obüslerinin son testleri haziran ayında gerçekleşecek.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 09:38
  1. Sakarya
  2. Kars
  3. fırtına obüsü

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