  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

First Lady hastaneye kaldırıldı! Durumu hakkında açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin eşi Yelena Zelenskaya, hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 12:31:00 -
First Lady hastaneye kaldırıldı! Durumu hakkında açıklama geldi

Ukrayna Devlet Başkanlığı’nın sosyal medyadaki açıklamasında Zelenskaya’nın Kiev’de bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada “Bilindiği gibi geçen hafta First Lady’de koronavirüs tespit edilmişti. Yelena Zelenskaya’ya koyulan teşhis şu an şöyle: Kovid-19. Hastane dışı orta şiddette bilateral poliogmental pnömoni. Oksijen desteğine ihtiyaç duymuyor. Durumu stabil” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Zelenskiy ve iki çocuklarının testinin negatif çıktığı da kaydedildi.

Zelenskaya’nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı 12 Haziran’da açıklanmıştı. Zelenskaya semptom geçirmediğini ve ayakta tedavi olduğunu belirtmişti.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı daha önce ülkede 32476 kişide koronavirüs tespit edildiğini, 912 kişinin öldüğünü, 14528 kişinin iyileştiğini açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı