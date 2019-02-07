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Fırsatçıya tanzim tokadı

Bugüne kadar ‘fahiş zamların suçlusu kim?’ sorusuna cevap verilmesini isteyen tüketicilere, ‘Üreten mi, komisyoncu mu, marketçi mi’ derken Başkan Erdoğan, neşteri vurdu. Belediyeler eliyle ‘Tanzim satış mağazaları’ açılarak fırsatçı komisyoncuların önünü kesti.

07 Şubat 2019 Perşembe 12:20
Fırsatçıya tanzim tokadı

 Ekonomi Servisi 

Enflasyon artışında önemli rol oynayan gıda fiyatlarındaki artışa karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan el koydu.

‘Fiyatlara ayar çekilecek’

Önceki günkü AK Parti Gurup toplantısında “Her şeyde biz bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Belediyelerimiz vasıtasıyla biz bu adımları atacağız. Bir zamanlar biliyorsunuz tanzim satışlar kurulmuştu. Yani belediyelerimiz vasıtasıyla bu adımları atabiliriz, atacağız. Çünkü vatandaşımıza ucuz, sağlıklı ürünler vermeye mecburuz” dedi.

Çare yine belediyelerde

Belediyecilikte 1994 vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekirse 1990’lı yıllarda belediyeler eliyle kurulan ‘Tanzim satış mağazaları’nın yeniden kurulacağı mesajını verdi. Sözkonusu dönemde birçok belediye yoksul kesime ucuz et, sebze-meyve yedirmek, kışları kömürü piyasaya göre daha ucuza almalarını sağlamak için “Tanzim Satış” formülünü geliştirmiş ve birçok yerde mağaza açılmıştı.

Ucuz alışveriş imkanı sağlanacak

Fiyat artışlarında öne sürülen aracı ve maliyet artışlarını ortadan kaldırmak için belediyeler aracılığı ile yeniden ‘tanzim satış mağazaları’ açılarak halka ucuz alışveriş imkanı sağlanacak.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 12:20
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