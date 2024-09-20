Fırsatçılığın böylesi… Küçük Narin’in ismiyle yaptıkları ‘pes’ dedirtti!

Diyarbakır’da organize bir biçimde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın soruşturması tüm titizliğiyle devam ediyor.

Narin cinayetine ilişkin soruşturma devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf büyük tepki topladı.

BİR KUAFÖR NARİN'İN ADI VE FOTOĞRAFINI KULLANDI

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf tepkilere yol açtı. Hangi ilde olduğu henüz bilinmeyen bir fotoğraf vatandaşların büyük tepkisini çekti. Söz konusu fotoğrafta, bir kadın kuaförünün Narin'in ismi ve fotoğrafıyla dükkan açtığı görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler bu kadar da vicdansızlık olmaz dedirtti.