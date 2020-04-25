  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Fırsatçılara sıkı takip

Kütahya Valiliği, Ramazan ayını ve bayramı fırsat bilerek, fahiş fiyat uygulaması yapan firma-işletmelere yönelik denetimler arttırılacağını ve gerekli adli-idari işlemlerin de ivedilikle yapılacağını duyurdu.

2020-04-25 13:09:04 -
Fırsatçılara sıkı takip

Kütahya Valiliği, Ramazan ayını ve bayramı fırsat bilerek, fahiş fiyat uygulaması yapan firma-işletmelere yönelik denetimler arttırılacağını ve gerekli adli-idari işlemlerin de ivedilikle yapılacağını duyurdu.


Valilikten yapılan açıklamada, "Ramazan ayının sağlıklı, huzurlu ve güven içerisinde idrak edilebilmesi için her ilin kendi özelliği göz önünde bulundurularak, ’İl Pandemi ve İl-İlçe Hıfzıssıhha Kurulları’nca gerekli sağlık tedbirlerinin planlanması ve uygulanması, konunun valiler ve kaymakamlar ile emirleri altındaki kolluk kuvvetleri ve diğer görevlilerce takip edilmesi, ilgili birimlerle işbirliği ve koordinasyonun sağlanarak gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. Alınan kararlara uymayan iş yerleri ve vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı