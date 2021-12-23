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Ekonomi Fırsatçılara kötü haber! Bakan açıkladı
Ekonomi

Fırsatçılara kötü haber! Bakan açıkladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerin artarak devam edeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 10:24:00 -
Fırsatçılara kötü haber! Bakan açıkladı

Türk lirasının döviz karşısındaki tarihi rekorları görmesi iç piyasada etiketlere zam olarak yansımıştı.

Kur düştü etiket değişmedi

Hükümetin kur korumalı mevduat uygulamasını hayata geçirmesiyle birlikte döviz kurlarında sert bir düşüş yaşandı.

Bu sert düşüş beraberinde, gelen zamların da geri alınması beklentisini ortaya çıkardı.Fakat her kur artışlarında 3'er 5'er lira birden zam yapan işletmeler, kur düşüşü sonrası indirimlerini 10-20 kuruş seviyelerinde tutuyor.

Bu kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

Diğer yandan halihazırda fahif fiyat denetimlerini sürdüren hükümet bu konuda da kararlılık mesajı verdi.

"Fırsatçılara göz açtırmayacağız"

Konuya ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, fırsatçılara göz açtırmayacaklarını söyledi.

Muş, "Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız." dedi.

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