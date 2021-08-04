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Gündem Fırsatçılar devrede! Yangın ekipmanlarına fahiş zamlar
Gündem

Fırsatçılar devrede! Yangın ekipmanlarına fahiş zamlar

Ülkemizin birçok noktasında yaşanan orman yangınları, her kriz döneminde olduğu gibi fırsatçıları yine hareke geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 22:01:00 - 2021-08-04 22:07:15
Fırsatçılar devrede! Yangın ekipmanlarına fahiş zamlar

 Yeniakit.com.tr 

Ülkemizin birçok noktasında eş zamanlı yaşanan orman yangınları kriz fırsatçılarını harekete geçirdi. Yangın söndürme ekipmanlarına fahiş zamalar yapılırken, daha önce 40 liraya satılan ısıya dayanıklı yangın eldiveninin fiyatı 400 liraya çıktı.

Her kriz döneminde olduğu gibi fırsatçılar yine devrede!

Ülkemizin yaşadığı her kriz döneminde piyasaya çıkan fırsatçılar bu kez de yangın söndürme ekipmanlarına yüksek oranlarda zam yaptı. Art arda yaşanan orman yangınlarından önce 40 liraya satılan ısıya dayanıklı yangın eldiveninin fiyatı 400 liraya, bazı modellerde ise 700 liraya kadar ulaştı. 5 Temmuz'da 436 liraya satılan 20 metrelik yangın söndürme hortumları, 740 lira oldu. Öte yandan 28 Temmuz'da 165 lira olan tozlu 6 kilogramlık yangın söndürme tüpünün fiyatı ise yüzde 21 artışla 200 lirayı aştı.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Yapılan fahiş zamlardan sonra Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mehmet Muş, fiyat artışlarından sonra yaptığı açıklamasında, "Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır." ifadelerini kullandı.

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