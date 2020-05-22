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Ekonomi

Fırsatçılar bayram etmesin

Ramazan boyunca özellikle büyük şehirlerdeki marketlerin gıda reyonlarındaki fahiş fiyat uygulamaları vatandaşları bezdirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:53:00 -
Fırsatçılar bayram etmesin

Dürüst esnafı tercih edenler sıra büyük marketlere geldiğinde denetimler yetersizliğinden şikayet ediyor. Covid-19’dan kaynaklanan tedirginliği ve dolardaki dalgalanmayı fırsat bilerek şekerleme, çikolata, tatlı ile sebze-meyve fiyatlarını artırma yarışına giren vurguncular, bayramdaki sokağa çıkma yasağın uygulamasını da kendi lehlerine çevirmek için harekete geçti. Böylesine kritik günleri haksız kazanç için fırsata çevirenlerin yakın takibe alınması gerektiğini belirten tüketici derneklerinin yetkilileri, “Denetimler sıklaştırılsın, bayramın tadı kaçmasın” uyarısında bulunuyor.

İhbar yapın, ceza alsınlar

Tüketicileri haklarını aramaya davet eden aynı yetkililer, “Marketlerde, çarşılarda ve pazarlarda fahiş fiyat artışı görüldüğünde ya Ticaret Bakanlığı Alo 175 hattına ya da mobil şikâyet hattı HFA-Bildirim’e ihbarda bulunulmalı. Fiyatlar, fişler ile faturalar fotoğraflanmalı ve ilgili birimlerle paylaşılmalı” ikazı yapıyorlar.

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