Fırsatçı ev sahibinin savunması “pes” dedirtti! “Üç-dört kişi kalınca ucuza gelir”

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“Ekonomik kriz” çığırtkanlığının yapıldığı dönemi fırsat bilen bazı ev sahipleri, evlerini değerinden fazla ücrete kiralamaya çalışırken, akıllara durgunluk veren gelişmeler yaşanıyor.

Ev bulmanın çok zor hale geldiği İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yaşayan Veli Budanmış adlı kişi, iş yerinden bozma köhne bir odaya 3 bin 500 lira aylık kira bedeli isteyince sosyal medyada gündem oldu.

25 metrekaye 3-4 kişi alacak

25 metrekarelik köhne bir odaya 3 bin 500 lira kira isteyen Veli Budanmış, tepkilerden sonra kendisini “pes” dedirten şu ifadelerle savundu:

Emlakçının hemen ilan vereceğini bilmiyordum, eski hali kötü ancak, boya badana yaptık çok masrafa girdik. Bir kişiye bu ücret fazla gelir ama, 3-4 kişi kalabilirler.

Sosyal medyaya düştüğünden haberim yok. Eski hali evet kötü ama, ben emlakçının direk koyacağını bilemedim. O şekilde zaten verilmezdi. Genelde tek kişi için arıyorlar, onlara da ağır geldiği için tutmadılar. Şimdiye kadar 5 kişi aradı. Depo için isteyen de oldu. Biri, 'Kedi besleyeceğim' dedi, ona vermedim" dedi.

Burası 25 metrekare var. Mutfak, tuvalet ve bir odası var. Dürüst olmak lazım 3 bin 500 diyoruz ama, bekar olduğu için en az 3-4 kişi kalacak, bir kişiye burası ağır gelir.

"Aile bile kalabilir!"

Kendisinin de böyle yerlerde çok kaldığını söyleyen Budanmış, mutfağa çay ocaklarındaki gibi havalandırma sistemi kuracağını, pencere ve kapıları boyayacağını anlattı. Budanmış bir ailenin bile zorunlu olursa bu odada kalabileceğini belirtti.