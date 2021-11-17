Fırsatçı bazı ev sahiplerini öyle bir eleştirdi ki! 'Ebu Cehil dönemi mi daha tehlikeli modern cahiliye mi?'

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Hayalhanem Youtube kanalında konuşan Mehmet Yıldız, özellikle pandemi sürecinde artan "zam fırsatçıları"na tepki gösterdi.

Ev kiralarındaki artışa da değinen Yıldız, "Adam dev gibi bina yapmış. Üzerinde 'Mülk Allah'ındır' yazıyor. 'Kardeş hayırlı olsun binanız' diyorsun. 'Ya mülk Allah'ındır. Biz çorbacıyız' diyor. Ondan sonra kiracı gelince ne oluyor? Canına okuyor. Nasıl mülk Allah'ın?" dedi.

Mehmet Yıldız, "kira fırsatçıları"na şöyle örnek verdi:

"Hele o gelen kiracı Suriyeli ise ne olacak? Eksi beşinci kata inmiş ki 'o bodurumu da Suriyeli'ye satayım' hedefinde. Hele deprem olan bölgeleri duydunuz mu? Kiracıyı çıkarıyor ki 'yeni gelen kiracıya iki üç kata vereceğim' diye. Bunun adı gerçekten İman mı? Bir insan Allah'a inanıp nasıl böyle bir şey yapabilir?"

Modern cahiliye mi daha tehlikeli Ebu Cehildönemi mi?

Mehmet Yıldız, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Mekke'nin en zalimlerinden ve kendi aralarında 'en akıllı adam' denilen birisini düşünün. Ama Allah Resülü (SAV) ona 'Ebu Cehil' diyecek. O adam bu fırsatçılıkları rahat yapabilmek için 'Tevhid' getirmemiş. Şimdi o mu daha tehlikeli modern cahiliye mi? Hem 'Tevhid' getiriyoruz hem aynı cahillikleri yapıyoruz."