Fırsat kampanyasına yeni soluk

45 gün süren “Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak” kampanyasında yaklaşık 40 bin konutu satma başarısı gösteren inşaat geliştirici firmalar, kampanyanın en sıkıntılı ayağı olan faiz konusunda bankalarla anlaşamayınca kendi bünyelerinde oluşturdukları alım seçeneklerini sunmaya başladı.

KURBAN BAYRAMI’NA KADAR DEVAM EDECEK

Kampanya süresince 350’den fazla daireyi alıcıları ile buluşturan Teknik Yapı, özel teklifleri ile tarihi fırsat kampanyasını Kurban Bayramına kadar devam ettirecek. Şirket, İstanbul ve Denizli’deki projelerindeki sınırlı sayıdaki daireleri, sabit fiyat garantisi ve cazip kampanya şartlarıyla tüketicilerin beğenisine sunmaya başladı.

ÖZVERİ BİZDEN, TAKDİR MÜŞTERİDEN

Ekonomideki darboğazın kısa süreli olduğunu ifade eden Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, bu dönemin atlatılması için herkesin özveride bulunması gerektiğinin altını çizdi. Tarihi fırsat kampanyasına gösterilen yoğun ilginin halen devam ettiğini belirten Durbakayım, “45 gün süren kampanya döneminde, orta ölçekli bir projenin lansmanı gibi bir süreç yaşadık. Bu dönemde Teknik Yapı’dan 350’den fazla daire satın alan müşterilerimiz, sunulan tekliflerin çok cazip olduğunu söyledi. Bu kapsamda, bizde aylık bazda yüzde 1.40’a tırmanan konut kredisi faiz oranı için bankalarla masaya oturduk. Teknik Yapı markasının kalitesini, gücünü gören ve inanan bankalarla yaptığımız özel anlaşmalarla katkı payının bir miktarını üstlenerek kampanyayı devam ettiriyoruz” dedi.

KONUT YATIRIMI DAHA CAZİP HALE GELDİ

Kampanyanın ilk 30 gününde tamamlanmış projeler ve bitmek üzere projelere yoğun ilgi olduğunu açıklayan Umut Durbakayım, Metropark, Evora İstanbul ve Concord İstanbul projelerinde çok az sayıda daire kaldığını, ilk etabı bu yılın sonunda teslim edilecek Evora Denizli’de ise projenin yüzde 85’inin satıldığını söyledi.

YÜZDE 25 ZAM KAÇINILMAZ

Seçimlerden sonra satın alma trendinin yatırım ağırlıklı olduğuna dikkat çeken Umut Durbakayım, konut tercihlerinin YücelPark, Deluxia Park ve Uplife Kadıköy gibi yüksek prim potansiyeli taşıyan projelere yöneldiğini vurguladı. “Kampanya döneminin başlarında oturum amaçlı satın almalar, kampanyanın sonuna doğru yatırım amaçlı alımlara dönüştü” açıklamasını yapan Durbakayım, “Geçtiğimiz 45 günlük süreçte inşaat firmalarının ve bankaların özverisi ile bastırılan konut fiyatlarında, yılsonuna doğru en az yüzde 20-25 fiyat artışı kaçınılmaz görünüyor. Yatırım kararı veren tasarruf sahipleri, böyle yüksek prim potansiyeli ve kira getirisi olan konut yatırımını, yıllık yüzde 15-18 bandında olan banka mevduat faizlerine tercih etmeye başladı” vurgusunu yaptı.

BANKALAR FAİZİ YÜKSELTEREK KAN EMİCİYE DÖNÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın farklı platformlarda yaptığı faizlerin indirilmesi çağrısına zoraki kulak veren bankalar tüketici dostu olmadıklarını hafta başında uygulamaya koydukları faiz oranları ile ortaya koydular. GYODER-KONUTDER ve İNDER üyelerinin 150’yi aşkın proje ile fedakârlık yaparak desteklediği “Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak” kampanyası biter bitmez konut kredilerinde aylık faiz oranlarını yüzde 1,50 seviyesine çıkaran bankalar hem şirketlerin hem de tüketicinin önünü tıkadı. Kampanya süresince konut kredisi faiz oranlarını aylık yüzde 0,98’e düşüren bazı bankalar, konut kredi faizini yüzde 1,95 seviyesine kadar yükseltti. Bu durum en fazla proje geliştiren firmalarla konut almayı planlayan vatandaşları etkiliyor.