Fırsat kampanyalarında son 14 gün! Otoda sıfır faiz, düşük vergili satış

Kabinenin otomobil alım satımlarında uyguladığı vergi indirimlerinde son iki haftaya girildi. Markalar, yeni modellerinin satışını sıfır faiz ve düşük vergi avantajıyla gerçekleştirmeye devam ediyor.

Kampanyalar arasında uygun peşinat ve servis güvencesi uzun olan seçenekler öncelikli olarak tercih ediliyor. İşte fırsatların devam ettiği bugünlerde oto galerilerinden yansıyan rakamlar:

Renault

Renault, Mart ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde artan ödemeli kredi seçenekleri sunuyor. Artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 30 bin lira peşinat ve aylık bin 500 liradan başlayan taksit seçenekleri ile Renault sahibi olunabiliyor. Kampanya dahilinde Clio HB modelinde 30 bin lira peşinat ile bin 500 bin liradan başlayan taksit seçeneği sunuluyor. Megane Sedan’da 35 bin lira peşinat ile 2 bin lira aylık taksit sunulurken, Captur modeli için 40 bin lira peşinat ile 2 bin lira aylık taksit bulunuyor. Kampanyada Kadjar ise 55 bin lira peşinat ve 3 bin lira gibi cazip aylık ödeme seçenekleri ile satışa sunuluyor.

Dacia

Mart ayında Dacia’da tüm binek ve hafif ticari modellerde geçerli artan ödemeli kredi seçenekleri yer alıyor. Kampanya kapsamında Dacia Sandero 39.90 lira, Dokker 49.90 lira ve Duster 59.90 lira gibi günlük ödeme seçenekleri ile müşterilere teklif ediliyor. Kampanyada bir yıl uzatılmış garanti hakkının yanı sıra Dacia Kasko’da da bin lira indirim sunuluyor. Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen hafif ticari araç müşterileri için 60.000 lira kredi ve 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı devam ediyor.

KIA

Türkiye’de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren KIA, 2019 yılında atağa geçti. KIA’nın Mart ayına özel hazırladığı kampanyalar çerçevesinde, Picanto, Rio, Stonic ve Bongo 30 bin liraya, 12 ay taksit ve yüzde sıfır faiz ile satışa sunuluyor. KIA Sportage ise lansmana özel 70 bin liraya 12 ay için özel vade farkı ile otomobil severlerle buluşuyor.

KOBİ’lerin ihtiyaçları düşünülerek üretilen ve kullanıcıları tarafından büyük beğeni toplayan KIA Bongo, 77 bin 400 liradan başlayan fiyatlar ve ek kredi kampanyası ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Mercedes

Mercedes-Benz Türk, Mart ayına özel sunduğu kampanya kapsamda, E-Serisi Sedan, E 300 Coupé, E 300 Cabriolet model otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda kişisel ve kurumsal müşterilere kişiye özel ödeme planı ile 12 ay vadeli 100 bin lira kredi tutarı için sıfır faiz oranı sunuluyor.