‘Fırsat bu fırsat’ dedi ve açıkladı… ‘CHP, Akşener’i İstanbul’dan aday göstermeli’

Habertürk yazarı Fatih Altaylı,"CHP'nin adayı Akşener olur mu?" başlığıyla yayımlanan yazısında Muharrem İnce'nin "Ben CHP'ye genel başkan olup, önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum. Nokta" ifadesini hatırlattı.

İnce'nin ayrıca "Başka arkadaşlarımız zaten adaylık için çalışma yürütüyorlar" dediğini vurgulayan Altaylı, "Kastettiği isim muhtemelen bir süredir İstanbul'a aday olmak istediğini yüksek sesle söyleyen ve İstanbul'daki siyasi çalışmalarını da başlatan Gürsel tekin" diye yazdı.

Altaylı, "Benim ise aklıma başka bir senaryo geliyor" görüşüne yer verdiği yazısına şöyle devam etti:

"Madem CHP İstanbul'a bir Cumhurbaşkanı adayını belediye başkan adayı olarak göstermek istiyor. Ve madem CHP yerel seçimlerde de süreceği ortaya çıkan Cumhur İttifakı'na karşı Millet İttifakı'nı canlı tutmak istiyor. Fırsat bu fırsattır. İstanbul'a Meral Akşener'i aday gösterebilirler.

"Gerçi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olarak İstanbul'da bir varlık gösteremedi ama karşısında hem Recep Tayyip Erdoğan hem de Muharrem İnce vardı.

Bu kez Muharrem İnce olmayacak. Rakip olarak karşısına çıkan ise Erdoğan değil, en iyi ihtimalle Binali Yıldırım olacak."