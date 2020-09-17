Firmaların Ar-Ge harcamaları 10 yılda 63 milyar lirayı aştı

ANKARA (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Firmaların faaliyet harcamalarındaki alt kalemlerden Ar-Ge giderleri, 2010-2019 dönemini kapsayan 10 yılda 63 milyar lirayı geçerken imalat sektörü yaklaşık 28 milyar lirayla ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2019" araştırması sonuçlandı.

AA muhabirinin söz konusu çalışmadan derlediği bilgiye göre, firmaların faaliyet giderlerinin alt kalemi olan Ar-Ge harcamaları, son 10 yılda sürekli artış gösterdi.

Firmaların Ar-Ge giderleri, 2010'da 2,4 milyar lira, 2011'de 3,3 milyar lira, 2012'de 3,6 milyar lira, 2013'te 4 milyar lira, 2014'te 4,8 milyar lira, 2015'te 5 milyar lira, 2016'da 5,9 milyar lira, 2017'de 7,8 milyar lira, 2018'de 10,6 milyar lira ve 2019'da 15,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Böylelikle firmaların, 2010-2019 döneminde Ar-Ge giderleri 63,3 milyar lira olarak hesaplandı.

- Bilgi iletişimde 12,9, madencilikte 11,1 milyar lira Ar-Ge gideri

Ekonomik faaliyetlere göre firmaların gelir tablosu incelendiğinde, 10 yılda en çok Ar-Ge gideri kaydeden sektör, 27,9 milyar lirayla imalat oldu.

Bu dönemde, imalat sektörünü bilgi ve iletişim sektörü 12,9 milyar lira, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü 11,1 milyar lira Ar-Ge gideriyle takip etti.

Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe 4,5 milyar lira, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe 3,5 milyar lira Ar-Ge gideri kaydedildi.

Ar-Ge giderleri, 10 yılda kültür, sanat, eğlence, dinlence ve sporda 634 milyon lira, ulaştırma ve depolamada 620 milyon lira, inşaatta 534 milyon lira, idari ve destek hizmet faaliyetlerinde 495 milyon lira, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 423 milyon lira, tarım, ormancılık ve balıkçılıkta 231 milyon lira olarak hesaplandı.

Gayrimenkul faaliyetleri 137 milyon lira, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 93 milyon lira, eğitim 87 milyon lira, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 76 milyon lira, diğer hizmet faaliyetleri 46 milyon lira ve su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri 19 milyon lirayla 2010-2019 döneminde en az Ar-Ge gideri kaydeden sektörler olarak sıralandı.

Ekonomik faaliyetlere göre firmaların 10 yılda gerçekleştirdiği toplam Ar-Ge giderleri (bin lira) şöyle: