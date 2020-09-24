Firmaları likiditeyle buluşturdu! Kredi arayanlara yardımcı oldu

Akit Ekonomi

Albaraka Türk Katılım Bankası (Albaraka Türk), reel sektörü fonlamaya devam ediyor. Dünyayı inim inim inleten, Türkiye’de paniğe yol açan Corona virüsüne (Covid-19) karşı yürütülen savaşa destek veren banka tarafından KOBİ’leri rahatlatacak önemli adımlar atılıyor.

Diyaloğu hiç kesmedik

Pandemi döneminde ve yeni normalde müşterileriyle yakın temasta olan Albaraka Türk’ün Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, “Kurumsal müşterilerimizle diyaloğumuzu kesmedik, kesmiyoruz. Onlara tüm bankacılık işlemlerinde destek olmaya devam ediyoruz. Genel müdürlük ve saha ekibimiz irili ufaklı şirketlerimize hizmet sunmayı sürdürüyor” diye konuştu. Fon dağıtımı, yapılandırması ve limiti gibi sorumluluklarını hakkıyla yerine getirdiklerini anlatan Altundağ, “Müşterilerimizin hayrına olacak çalışmalarda da bulunuyoruz. Mali sıkıntılarla karşı karşıya olan kurumsal müşterilerimize yardımcı oluyoruz” şeklinde konuştu.

Kampanya dahi yaptık

Fon kullandırım tarafında rekabetçi olduklarını dile getiren Altundağ, “Covid19’la mücadele sürecinde perakende tarafta kampanya dahi yaptık. Kampanyayla kredi arayan, talep eden müşterilerimize yardımcı olduk” ifadelerini kullandı. her alanda iddialıyız Her alanda iddialı olduklarını vurgulayan Altundağ, “En önemli stratejilerimizden biri aktif büyümesinde frene dokunmamak. Bu stratejimizin kârımızı, kullandırdığımız fonu arttıracağını öngörüyoruz. Ana planlarımızdan biri de şube adedimizi ve istihdamımızı arttırmak. Bu planımızı önemli görüyor ve uygulamayı esas alıyoruz” açıklamalarında bulundu

Melikşah Utku: İyi bir imtihan veriyoruz

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, katılım bankalarının salgın sürecinde iyi bir sınav verdiğini söyledi. Bu bankalarda TL kredi büyüme oranının yüzde 90’ı bulduğuna işaret etti. Toplam TL kredi hacminin ise 140 milyar lirayı geçtiğini belirten Utku, şu değerlendirmede bulundu:

Döviz tevdiyat hesaplarında rekor

“Bilhassa konut ve taşıt kampanyaları, açıklanan teşvik paketleri ile pandemi süresince ertelenen harcamalar büyümenin belirleyicileri oldu. Temmuz ayının sonuna doğru ise hızlı geçen iki aylık sürecin ardından dengelenme süreci başlarken, borçlanma maliyetlerinde de bir yükseliş ve sıkılaşma görüldü. Diğer taraftan baktığımızda gerek fon gerekse borçlanma kanalları noktasındaki düşük maliyet bir yan etki olarak dolarizasyonu ve ithalatta bir nebze yukarı yönlü ivmelenmeyi beraberinde getirdi. Özellikle pandemi öncesi dönemde bir nebze çözülmeye başlayan ve o dönemde dengeli ilerleyen kıymetli madenler dahil döviz tevdiat hesaplarında mayıs ayı sonundan itibaren yeniden bir yükseliş başladı. Son olarak ağustos ayında bu rakam 245 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkarak tarihi rekorunu tazeledi.”

Hızlı toparlandık

Ekonomiyi de yorumlayan Utku, sözlerine şöyle devam etti: “Corona virüsü (Covid-19) nedeniyle iktisadi faaliyetteki ani duruş, ikinci çeyrekte ülkemizin yüzde 9.9 küçülmesine yol açtı. Haziran ayından sonra karantina önlemlerinin gevşetilmesi, kredi aktarım mekanizmasının güçlü bir şekilde çalışması, özellikle konut ve taşıt başta olmak üzere düzenlenen kampanyalar neticesinde yurt içinde hızlı bir toparlanmaya şahit olduk.

Hareketlilik söz konusu

Kuşkusuz, hizmetler sektöründe toparlanma görülmesi zaman alabilecek. Ayrıca son birkaç yılda bize çok ciddi katkı sağlayan turizm sektöründen bu sene iktisadi manada çok ciddi bir katma değer beklememek gerekiyor. Ancak -hizmetler hariç- ekonominin lokomotifi olan sektörlerde görülen hareketlilik ve toparlanma hızı Türkiye’yi üçüncü ile dördüncü çeyrekte büyüme tarafında yeniden pozitif tarafa atabilir. Bu noktada temmuz ayının ikinci yarısından itibaren borçlanma maliyetlerinde başlayan yükseliş ve sıkılaşma adımlarını da gözden kaçırmamak gerekiyor.

İktisadi toparlanma sürecek

Tüm bu gelişmelere birlikte baktığımızda iktisadi faaliyetteki toparlanmanın yılın geri kalanında belirli ölçüde devam etmesini beklerken, tüm yıl genelinde ekonomide yüzde 1-2 civarında negatif bir büyüme görebileceğimizi düşünüyoruz.”