Fırınlardan kapı kapı ekmek hizmeti

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan fırınlar, Ramazan ayıyla birlikte yoğun hizmet sunarak ekmeği vatandaşın kapısına kadar götürüyor.

Yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında Van hayalet şehre döndü. Kısıtlama süresince birçok sektörden iş yeri kepenk kapatırken, kısıtlamadan muaf tutulan fırınlar ise yoğun bir hizmet veriyor. Fırın çalışanları çıkan sıcak ekmekleri; mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı vatandaşın ayağına kadar götürüyor. Kentin en ücra köşelerine kadar ekmek hizmeti sunan fırın çalışanları, Ramazan ayı dolayısıyla yoğun bir çalışma sergiliyor.

İHA muhabirine konuşan fırın çalışanı İsmail Yavuz, vatandaşa hizmet etmek için ellerinden gelenini yaptıklarını belirtti. İki araçla mahalle mahalle servise çıktıklarını ifade eden Yavuz, “Belli noktalara gidiyoruz. Arkadaşlarla ‘ekmek’ diye sesleniyoruz. Süreçte ekmeklerimizi düzenli bir şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Bizi balkondan gören kimi vatandaşlar direkt sesleniyor, kimisi aşağı iniyor, kimisi de aşağı sepet gönderiyor. Diğer taraftan da bizler ekmeği kapılarına kadar götürüyoruz” dedi.