  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Fırınlardan kapı kapı ekmek hizmeti

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan fırınlar, Ramazan ayıyla birlikte yoğun hizmet sunarak ekmeği vatandaşın kapısına kadar götürüyor.

2020-04-25 13:56:24 -
Fırınlardan kapı kapı ekmek hizmeti

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan fırınlar, Ramazan ayıyla birlikte yoğun hizmet sunarak ekmeği vatandaşın kapısına kadar götürüyor.


Yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında Van hayalet şehre döndü. Kısıtlama süresince birçok sektörden iş yeri kepenk kapatırken, kısıtlamadan muaf tutulan fırınlar ise yoğun bir hizmet veriyor. Fırın çalışanları çıkan sıcak ekmekleri; mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı vatandaşın ayağına kadar götürüyor. Kentin en ücra köşelerine kadar ekmek hizmeti sunan fırın çalışanları, Ramazan ayı dolayısıyla yoğun bir çalışma sergiliyor.


İHA muhabirine konuşan fırın çalışanı İsmail Yavuz, vatandaşa hizmet etmek için ellerinden gelenini yaptıklarını belirtti. İki araçla mahalle mahalle servise çıktıklarını ifade eden Yavuz, “Belli noktalara gidiyoruz. Arkadaşlarla ‘ekmek’ diye sesleniyoruz. Süreçte ekmeklerimizi düzenli bir şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Bizi balkondan gören kimi vatandaşlar direkt sesleniyor, kimisi aşağı iniyor, kimisi de aşağı sepet gönderiyor. Diğer taraftan da bizler ekmeği kapılarına kadar götürüyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı