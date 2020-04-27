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Aktüel

Fırınlar denetim altında

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını dolayasıyla özel önlemlerle satışına başlanan ramazan pidesinin üretim ve satış koşullarına ilişkin fırınlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

2020-04-27 14:30:48 -
Fırınlar denetim altında

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını dolayasıyla özel önlemlerle satışına başlanan ramazan pidesinin üretim ve satış koşullarına ilişkin fırınlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.


Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını dolayısıyla her ne kadar kalabalık sofralar kurulmasa da, Ramazan ayının vazgeçilmezi Ramazan pidesinin üretildiği fırınlara yönelik denetimlerini arttırdı. Belediye ekipleri hem gramaj kontrolü yaptı hem de fırınların hijyen koşullarını denetledi. Ekipler, ayrıca salgın dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde pide üretimin iftardan 2 saat önce durdurulması gerektiğini de hatırlatırken sosyal mesafe kurallarına uygulanmasında son derece hassas olunması gerektiğini de aktardı.

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