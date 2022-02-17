Fırında yalancı beyti tarifi nasıl yapılır? Kolay yalancı beyti tarifi

Akşam yemeklerinize lezzet katacak fırında yalancı beyti tarifi, tadına doyamayacağınız harika bir lezzet. Peki, fırında yalancı beyti nasıl yapılır?

Fırında yalancı beyti tarifi

Fırında yalancı beyti malzemeler

800 gram kıyma

2 adet orta boy kuru soğan

3 avuç maydanoz

5 adet böreklik yufka

Karabiber

Tuz

Sosu için;

1 yemek kaşığı tepeleme domates salçası

1 tatlı kaşığı acı biber salçası

6 yemek kaşığı sıvı yağ

2, 5 su bardağı kaynar su (210 ml bardakla)

1 tatlı kaşığı kuru nane

4 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tepeleme kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kuru nane

3 su bardağı süzme yoğurt

3 diş sarımsak

Tuz

Fırında yalancı beyti yapılışı

Kuru soğanı yemeklik doğrayıp; kıymaya katın, baharatlarını da ekleyip yoğurun. Tezgaha yufkanın birini tek halde serin, sağ ve sol 2 kenarından içine biraz katlayın. Kıymadan alıp yufkanın bize doğru olan ucuna Adana köfte şeklinde döşeyip yufkayı güzelce sararak rulo yapın. 2 parmak kalınlığında keserek yağlanmış orta boy borcama yan yana dizin, tüm yufkalar bitene kadar aynı işleme devam edin. Fırına vermeden önce yarım çay bardağı sıvı yağ fırça ile üzerlerine sürün. Önceden ısınmış alt üst ayarda 205 derecede ikinci rafta 45 -50 dakika üzerleri biraz kızarana dek pişirin. Üzeri kızaran mantıya sosun tamamını her yerine gezdirerek dökün. Tekrar fırına verip 15 dakika daha pişirin. Fırından alıp beş dakika bekletip, sarımsaklı yoğurdu dökün, en sona da tereyağında kavrulmuş nane ve toz biberi gezdirip, sıcak servis edin.