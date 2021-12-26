Fırında tavuklu pilav nasıl yapılır?

Malzemeler:

1-1/2 kiloluk körpe bir tavuk

2 bardak pilavlık pirinç

1-1/5 bardak sade yağ

2 baş soğan

4 adet havuç

250 gr domates

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı zerdeçal

Yeteri kadar tuz ve karabiber

3 bardak tavuk suyu

Yapılışı:

Havuçların dışını kazıyıp küp küp parçalar halinde doğruyoruz. Soğanları da ince ince doğruyoruz. Kabuklarını soyduğumuz domateslerin çekirdeklerini çıkarıp ve tuzlayıp eğik bir tabağa ters bir biçimde koyup sularını akıtıyoruz. Tavuğun temizlenmiş ciğerini, yüreğini ve katısını ince ince doğruyoruz. Yayvan ve küçük bir tencereye 1 buçuk bardak sade yağı koyduktan sonra yağın erimesini bekliyoruz. Yağ eridikten sonra doğranmış soğanı içine atıp karıştırarak kavuruyoruz. Soğanlar kavurulunca havucunu ilave ediyoruz. Tencereni kapağını kapattıktan sonra sebzeleri ara sıra karıştırarak 15 dakika orta ısılı ateşte pişiriyoruz. 15 dakika geçtikten sonra domatesi katıyoruz. Tuz ve biberini de ekledikten sonra karıştırarak salçayı pişiriyoruz. Bu aşamada su ilave edilmesi gerekiyorsa arada su veya tavuk suyu katılabilir. Diğer yanda başka bir tencereye ufak ufak doğranmış tavuğun içleriyle 3/4 bardak sadeyağı koyup kuvvetli bir ateşte karıştırarak kavuruyoruz. Tavuğun içleri kavrulunca tencereye 3 bardak sıcak tavuk suyunu ve suda eritilmiş zerdeçalı katıyoruz. Tenceredekiler kaynadıktan sonra pirinci de atıp pilavı pişiriyoruz. Tuzlu suda haşlanacak tavuğu 8 parçaya bölüyoruz. Ardından artan sade yağ ile 4 çorba kaşığı zeytinyağını bir tavaya koyup yağ kızınca tavuk parçalarını ilave ediyoruz. Tavuk parçaları kızarınca sebzeleri içine atıp pişiriyoruz. Afiyet olsun.

Çıtır tavuk tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Tavukları sodaya bulayın ve en az yarım saat buzdolabında bekletin. Mısır gevreğini ufalayın tuz ve karabiberle harmanlayın. Diğer tarafta tavukları bulayacağınız yumurtaları bir kaseye kırın ve çırpın. ... Tavukları önce una, yumurtaya ve en son mısır gevreğine bulayın.