Fırında sebzeli balık tarifi
Fırında sebzeli balık nasıl yapılır? Sebzeli balık için gereken malzemeler nelerdir?23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:04
MALZEMELER
4 çipura
2 kabak
4 diş sarımsak
2 soğan
4 domates
3 çorba kaşığı zeytinyağı
4 dilim limon
Tuz, karabiber
NASIL YAPILIR?
Balıkları temizleyip yıkayın. Kabakları temizleyip ince uzun çubuklar halinde kesin. Sarımsak, soğan ve domatesleri soyup halka halka dilimleyin.
Balıkları eşit büyüklükte 4 alüminyum folyonun üzerine alıp kabak, domates, limon, soğan ve sarımsağı ekleyin. Üzerlerine zeytinyağı ekleyip tuz serpin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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