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Kadın - Aile Fırında pankek nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Fırında pankek nasıl yapılır?

Fırında pankek nasıl yapılır? Fırında pankek tarifi | Kahvaltı sofraları için farklı bir lezzet hazırlamak isteyenler genellikle pankek tarifini inceliyor. Pankeki arzu ederseniz fırında da kolaylıkla pişirebilirsiniz. Peki, pankek nasıl yapılır? | Fırında pankek için gerekli malzemeler

Yeniakit Publisher
2021-01-09 17:20:00 -
Fırında pankek nasıl yapılır?

Fırında pankek yapılışı | Pankek özellikle çocukların en çok sevdiği lezzetler arasında yer alıyor. Bu leziz atıştırmalığı fırında da kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

Fırında pankek tarifi

Malzemeler:

  • Yarım su bardağı şeker
  • 2 adet yumurta
  • 4 su bardağı süt
  • 2 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin
  • 100 gram oda tereyağı
  • 1 çay kaşığı tuz

Fırında pankek nasıl yapılır?

Öncelikle tereyağını tavaya ayın ve eritin. Soğuması için kenara alın.

Bir kasenin içerisine un, şeker, tuz, kabartma tozu ve vanilini alıp karıştırın.

Karışıma yumurta, süt ve tereyağını ekleyin. Tereyağının mutlaka soğumasını bekleyin.

Tüm malzemeyi iyice karıştırın.

Yağlı kağıt serdiğiniz bir tepsiye tüm hamuru boşaltın.

Geniş bir tepsiye yayarsanız pankekleriniz daha ince olacaktır.

Önceden ısıtılmış fırında üzeri tamamen kızarana kadar pankeki pişirin.

Afiyet olsun.

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