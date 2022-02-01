Fırında kabak tatlısı tarifi nasıl yapılır? Kabak tatlısı tarifi

Fırında kabak tatlısı tarifi

Malzemeler

500 gr soyulmuş bal kabağı

400 gr şeker

6 adet karanfil

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için;

2 yemek kaşığı tahin

100 gr ceviz

Fırında kabak tatlısı nasıl yapılır?

Soyulmuş bal kabaklarını bir parmak kalınlığında dilimleyin. Derin bir kabın içerisine alıp üzerine şekeri ilave edin ve bir gece buzdolabında üstü kapalı şekilde bekletin. Ertesi gün sulanmış bal kabaklarını fırın tepsisine dizin. Karanfilleri ve tereyağı parçalarını tepsiye yerleştirin. Ve kapta kalan şekerli suyu üzerlerine gezdirin. Tepsiyi yağlı kağıt ve alüminyum folyo ile kapattıktan sonra önceden ısıttığınız 200°C fırında 30 dakika kadar pişirin. Ardından üzerinde folyo ve yağlı kağıdı alın. Tekrar 200°C fırında 15 dakika kadar daha pişirin. Üzeri karamelleşmeye başlayan kabaklarınızı fırından alın soğuması için tel ızgara üzerinde bekletin. Bal kabağı tatlınızı tabaklara alın. Afiyet olsun.

Fırında kabak tatlısı tarifi püf noktaları nelerdir?

Kabaklarınızı 1 gece öncesinden şekerle beraber aynı tencerede bekletmelisiniz.

Kabaklar suyunu salacağı için pişirirken su eklemenize gerek yoktur.

Tatlınızı ceviz ile süsleyerek servis edebileceğiniz gibi dondurma eşliğinde de servis edebilirsiniz.

Fırında kabak tatlısı kalori

Fırında Balkabağı Tatlısının 100 gramında 97 kcal kalori, ayrıca 1 Porsiyon yani 157 gram Fırında Balkabağı Tatlısında 152 kalori bulunmaktadır.