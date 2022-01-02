Fırında ekmek pizza tarifi
Evdeki bayat ekmekler ve günlük malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz bu nefis tarif
Ekmekten pizza yapımı nasıl olur? İşte tarifi
Fırında yumuşacık Ekmek Pizza tarifi
Malzemeler
- 12 adet bayat ekmek dilimi
Sosu için;
- 2 yumurta
- 1 küçük çay bardağı süt
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1 yemek kaşığı un
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı pulbiber
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
Üzeri için;
- Yarım kangal sucuk
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 adet kapya biber
- 1 adet yeşil biber
Ekmekten pizza yapımı nasıl olur? Ekmek pizza tarifi
Bayat ekmekleri ince ince dilimleyelim. Sos malzemelerini bir güzel çırpalım. Ayrı bir kabın içerisine sucuğu küp küp doğrayalım. Biberleri de küp küp doğrayalım. Kaşar peyniri rendeleyelim ve hepsini karıştıralım. Bu aşamada fırını 200° ayarlayalım ve ısınmaya bırakalım. Ekmeği sosa batıralım ve sosun her yerine sürüldüğüne emin olalım. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine alalım. Sucuklu karışımdan üzerine ekleyelim ve önceden ısıtılmış fırında kaşarlar eriyip, kızarana kadar pişirelim. Sıcak sıcak servis edilir. Afiyet olsun.