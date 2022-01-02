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Kadın - Aile Fırında ekmek pizza tarifi
Kadın - Aile

Fırında ekmek pizza tarifi

Evdeki bayat ekmekler ve günlük malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz bu nefis tarif

Yeniakit Publisher
2022-01-02 10:17:00 - 2022-01-02 10:22:05
Fırında ekmek pizza tarifi

Ekmekten pizza yapımı nasıl olur? İşte tarifi

Fırında yumuşacık Ekmek Pizza tarifi 

Malzemeler

  • 12 adet bayat ekmek dilimi 

Sosu için;

  • 2 yumurta
  • 1 küçük çay bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pulbiber
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için;

  • Yarım kangal sucuk
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1 adet kapya biber
  • 1 adet yeşil biber

Ekmekten pizza yapımı nasıl olur? Ekmek pizza tarifi

Bayat ekmekleri ince ince dilimleyelim. Sos malzemelerini bir güzel çırpalım. Ayrı bir kabın içerisine sucuğu küp küp doğrayalım. Biberleri de küp küp doğrayalım. Kaşar peyniri rendeleyelim ve hepsini karıştıralım. Bu aşamada fırını 200° ayarlayalım ve ısınmaya bırakalım. Ekmeği sosa batıralım ve sosun her yerine sürüldüğüne emin olalım. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine alalım. Sucuklu karışımdan üzerine ekleyelim ve önceden ısıtılmış fırında kaşarlar eriyip, kızarana kadar pişirelim. Sıcak sıcak servis edilir. Afiyet olsun.

 

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