Fırında biberiyeli patates nasıl yapılır?
Fırında biberiyeli patates tarifi | Lezzetli ve hafif bir tarif arıyorsanız patatesli biberiye hazırlayabilirsiniz. Peki, patatesli biberiye nasıl yapılır?
Et yemeklerinin yanına bir tarif arıyorsanız mutlaka patatesli biberiyeyi denemelisiniz.
Patatesli biberiye tarifi
Malzemeler:
- 4-5 adet patates
- 3-4 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı kabak çekirdeği içi
- 2 dal taze biberiye (Kurutulmuş biberiye de kullanabilirsiniz)
- Tuz
- Karabiber
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
Fırında biberiyeli patates nasıl yapılır?
Patatesleri soyup dilimleyin. Arzu ederseniz iyice temizlediğiniz taze patatesleri kabuklarıyla elma dilimi şeklinde kesip kullanabilirsiniz.
Biberiyeleri koparıp patatesin üzerine ekleyin.
Ardından tüm malzemeleri güzelce karıştırın.
Bir fırın tepsisine patatesleri yerleştirin.
Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yemeğini 35-40 dakika pişirin.
Afiyet olsun.