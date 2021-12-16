Fırında beşamel soslu tavuk tarifi, nasıl yapılır?

Fırında tavuk bageti bu tarifle kolaylıkla yapabileceksiniz.

Fırında tavuk baget malzemeler

1 yemek kaşığı salça

2 dolu yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta

2 diş sarımsak

1 çay bardağından biraz eksik zeytinyağı (75 ml)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

8 adet tavuk baget

3 adet patates

Fırında tavuk baget tarifi

İlk önce sosu hazırlayın. Uygun bir kaseye salça yoğurt, yumurta, ezilmiş ya da rendelenmiş sarımsak, zeytinyağı, tuz ve baharatları alarak karıştırın. Tavuk bagetlerin iki tarafına çizikler atın. Sosun büyük kısmını bagetlerin üzerine ekleyerek her yerine dağıtın. İçi yağlanmış fırın kabına sıralayın. Artan sosun içine 3 adet patatesi dilimleyerek patatesleri de sosa bulayın. Bagetlerin yanına patatesleri de yerleştirin. Kalan sosu tüm malzemelerin üzerine dağıtın. Yağlı kağıdı yıkayıp suyunu sıkın. Fırın kabının üzerini yağlı kağıtla örtün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kapalı olarak 60 dakika, ardından üzerini açarak 10 dakika pişirin. Afiyet olsun.

Fırında mantarlı tavuk tarifi İçin

Malzemeler

500 gr tavuk (ızgaralık)

200 gr mantar

1 adet kapya biber

1-2 adet yeşil biber

1 adet domates

7-8 adet arpacık soğan

2 orta boy patates

Sosu için:

1 su bardağından biraz az su

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

3-4 yemek kaşığı zeytin yağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

Yapılışı

Fırında Mantarlı Tavuk yemeğimiz için önce tavuklar küp şeklinde doğranır. Daha sonra mantarlar, patatesler, domates ve biberler de küp şeklinde doğranır. Arpacık soğanlar soyulur. Sosu için domates ve biber salçası su ile açılır. Zeytin yağı ve tüm baharatlar eklenir. Amacımız bu sosu yemeğimize eşit şekilde paylaştırmak.mBunun için hazırlanan sos yemeğin her yerine dağılacak şekilde karıştırılır. Üzerine küçük parçalar halinde tereyağı konur. Önceden ısıtılmış 180-200 derecelik fırında üzeri kızarana dek pişirilir. Ben yaklaşık 40 dk kadar pişirdim. Biz çok beğenerek yedik umarım sizde beğenirsiniz.

Beşamel soslu tavuk tarifi nasıl yapılır?

2 yemek kaşığı zeytinyağını tavada kızdırın ve 600 gram kuşbaşı doğranmış tavuğu aralarda karıştırarak, yüksek ateşte soteleyin.

1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiberi de ekledikten sonra tekrar karıştırın ve ocaktan alın