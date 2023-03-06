  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Soylu’dan, uyuşturucu kaçakçısı Yeşil'in posterini açanlarla ilgili flaş açıklama

Domates üreticilerinden üstü kapalı tehdit: 1,5 ay sonra bu fiyata yersiniz

Avrupa ülkesinin Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktar'ın kapısını çaldı! Sürpriz gelişme

Seçimler öncesi Ankara'yı hareketlendiren kulis! Yeni ittifak açıklandı açıklanacak

Belçikalı dünya devi Türk şirketi satın almak için resmen başvurdu

Türkiye'ye karşı dikkat çeken hareketlilik! ABD o ülkeye içi silah dolu gemi gönderdi

6 Mart 1938: Mutasavvıf/ Mûkîşinâs Ahmet Avni Konuk'un vefatı

MİT Başkanı Hakan Fidan'dan bomba açıklama

06 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Ülke çapına yayıldı! O ülkede kız öğrencilerin gizemli zehirlenmeleri devam ediyor
Ekonomi Fırıncıların rekabeti ekmek fiyatını 2,75 TL’ye düşürdü
Ekonomi

Fırıncıların rekabeti ekmek fiyatını 2,75 TL’ye düşürdü

Çankırı’da fırıncılar arasında yaşanan rekabet sebebiyle bazı bakkal ve fırınlarda ekmeğe indirim yapılarak, 200 gramı 2,75 TL’ye satılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 13:16:00 -
Fırıncıların rekabeti ekmek fiyatını 2,75 TL’ye düşürdü

Çankırı’da yapılan zam ile 210 gram ekmeğin fiyat 5 TL’ye yükseltilmişti. İlde 3,75 TL’den satılan 200 gram ekmeğe ise fırıncılar arasında yaşanan rekabet sonrasında bazı market ve fırınlarda indirim geldi. 2,75’TL’den satılmaya başlayan ekmek vatandaşın yüzünü güldürürken fırıncılar ise durumdan şikayet etti. Kent genelinde çok sayıda ekmek fırının olması ve birçok fırının hijyenik olmayan ortamlarda ekmek üretmesinin haksız bir rekabet oluşturduğunu söyleyen işletmeciler, fırınların daha sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğini söyledi.

200 gram ekmek 3,75 TL’den 2,75'e düştü

Çankırı’da ekmek üretimi yapan Adnan Kuşçu, “Çankırı’da fırınlardaki haksız rekabetin sebebi bazı fırınların hijyen şartlarını sağlanmayan ortamlarda üretim yapması. Üretmiş oldukları ekmekleri bakkal ve marketlerde 200 gram ekmeği 3,75 TL’den satılması gerekirken 2,75- 3 TL gibi fiyatlardan satıyorlar. Bunun yanı sıra, pazardaki müşterisini kaybetme korkusu ile bakkal ve marketlerden daha fazla ondalık almaktadırlar. Bakkalların bu fırınlardan verilen ıskonto bedelini talep etmesi ile müşterisini kaybetmek zorunda kalmak istemeyen fırınlar mecbur kalmaktadır. Maalesef, pazarın darlığı ve fırının çok olması, fırınların birçoğunun verimsiz kapasitede çalışması haksız rekabete yol açmaktadır. Bu rekabetin önüne geçilebilmesi için Çankırı Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ekmek üreten yerlerin hijyen şartlarının sağlanabilmesi için denetimlerin sıklıkla yapılması gerekiyor. Bu hem haksız rekabetin önüne geçer hem de vatandaşın hijyen şartları ile üretilen ekmek tüketmesini sağlar” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23