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Aktüel

Fırıncıdan serenatlı ekmek satışı

Kahramanmaraş’ta bir fırıncı, ekmek aracının arkasında şarkı söyleyerek satış yaptı.

2020-04-18 18:21:55 -
Fırıncıdan serenatlı ekmek satışı

Kahramanmaraş’ta bir fırıncı, ekmek aracının arkasında şarkı söyleyerek satış yaptı.



Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, fırıncılar da ekmek ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini yerine getiriyor. Kahramanmaraş’ta cep telefonu tarafından kaydedilen görüntüde bir fırın aracı, mahalle arasında ekmek satışı yaptı. Ekmek aracının arkasına çıkan bir fırıncı ise şarkılar söyleyerek satış yaptı.



Fırın çalışanı, “Geleceksin ekmek almaya, ne olacak bu korona yaz bunu bir kenara” diye satış yaptı.

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