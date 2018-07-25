Fırın temizlerken nelere dikkat etmek gerekir?

SOFRA TUZU

Fırın temizlemede ilk dikkat edilecek husus kullandığınız ürünün size zarar vermemesidir. Zira fazlaca toksik içeren temizlik malzemeleri solunum yoluyla akciğerlerinize doğrudan etki edebilir. Diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise temizlik ürünlerinin fırının iç yüzeyini korozyona uğratmamasıdır. Bunu sağlamak için aşındırmayan bir yapıya sahip temizlik ürünleri kullanmaya dikkat edin ve fırın raflarını temizlemek için de yumuşak fırçalar kullanın.

Eğer fırınınıza bir şeyler pişirdiğiniz sırada yemek dökülürse üzerine sofra tuzu dökün. Fırın soğuduktan sonra bir bez yardımı ile kirli alanı silin. Böylelikle hem zamandan tasarruf edecek hem de kendinizi yormamış olacaksınız.

KABARTMA TOZU VE SİRKE

Deterjan ve kimyasal malzemeler kullanmadan da fırınınızı basit bir şekilde temizleyebilirsiniz. Peki, bu şekilde fırın nasıl temizlenir? Bir kase alın ve kase seçiminizi fırınınızın iç yüzeyini kaplayacak bir karışım elde edeceğinizi düşünerek yapın. Öncelikle rafları çıkarın ve tepsileri boşaltıp nemli bir kağıt havluyla temizleyin. Daha sonra kaseye birkaç kaşık kabartma tozu ve su ekleyin. Homojen bir karışım elde ettikten sonra fırınınızın iç yüzeyine ve camına uygulayın. Karışım kirlere nüfuz ettikçe rengi koyulaşacaktır.

Karışımın fırın içerisindeki bekleme süresi 12 saat kadardır. Siz arkanıza yaslanırken kabartma tozu kir ve yağlara derinlemesine nüfuz eder. Karışımı durulama aşamasına geldiğinizde ise yağ çözücü etkisi sebebiyle sirke kullanın. Sirkeyi boş bir sprey püskürtücü şişeye koyun ve kabartma tozunun olduğu yerlere püskürtün. Daha sonra bez veya sünger yardımı ile fırınınızın iç yüzeyini temizleyin. Artık pırıl pırıl bir fırına sahipsiniz!

YAĞ ÇÖZÜCÜ VE SİRKE

Sirkenin yağ çözücü etkisinden yararlanarak da fırınınızı kolay bir şekilde temizlenmesine yardımcı olacaktır. Bir tencere alın ve içine kaynama derecesine yakın sıcaklıkta su ile sirke ekleyin. Bu işlemde yağ çözücü görevi sirkede olacak ve eklediğiniz su bir dağıtıcı görevini görecek.

Tencereyi fırınınızın içine yerleştirin, kapağı kapatın ve fırınınızı çalıştırın. Yaklaşık yarım saat sonra su kaynamaya başlayacak ve buharla birlikte fırınınızın her yerine ulaşacaktır. İki saat boyunca fırını çalıştırın ve sonra kapatın. Tencereyi fırının içinden çıkartın ve sadece bez yardımıyla fırını silin. Böylece son derece zahmetsiz bir şekilde tertemiz bir fırına sahip olmuş olacaksınız.