Fırın nasıl temizlenir? Fırınınızı parlatmak için en uygun yöntemler

Normal Fırın Temizleme

1/2 su bardağı sıvı sabun

1/4 su bardağı beyaz sirke

Yeterince su

1,5 su bardağı karbonat

Yukarıda bulunan malzemelerin hepsi bir kabın içinde karıştırılarak macun kıvamında bir karışım elde edilir. Öncelikli olarak fırının içinde bulunan tepsi ile ızgara çıkartılır ve lavabonun içinde temizlenir. Pasta fırçası ya da boya fırçası yardımı ile macun fırının taban kısmına ve yanların tamamına sürülür. Fırının cam ve kapak kısmına bu macundan sürülmez. Fırının lekeleri ve yanık lekeleri çıksın diye bu şekilde kapağı kapatılarak 8 saat boyunca bekletilir. Ertesi gün bir kabın içine su koyulur ve temiz bir sünger alınır. Akan kirler ve birikintiler bu sünger yardı ı ile alınır. Kabın içinde bulunan su kirlendikçe temizlenmelidir. Fırın içinde bulunan lekeler bu sayede temizlenir. Ayrıca kısa sürede sorunlara çözüm sağlayan bir karışımdır.

Camın Temizliği

Malzemeler:

1/4 su bardağı karbonat

Su

Su ile karbonatı bir kabın içinde karıştırılır ve macun kıvamında bir karışım elde edilir. Fırın camında bulunan lekeleri çıkartmak için sünger yardımı ile karışım buraya sürülür. Bu şekilde 20 dakika boyunca bekletilir. Ardından kağıt havlu yardımı ile cam ovalanır ve temiz bir bez yardımı ile durulanmalıdır. Ardından mutlaka temiz havlu ile kurulanır. Özellikle sağlık açısından oldukça güvenilir bir karışımdır.

Ankastre Temizleme

Gerekli Malzemeler

1 su bardağı su

1/3 su bardağı tuz

Yarım su bardağı karbonat

1 su bardağı su

Ankastre fırın temizliği nasıl temizlenir kapsamında bütün malzemeler temiz bir kabın içinde karıştırılır. Özellikle fırının içi kısmında yağlı olan bölgeler diş fırçası yardımı ile fırçalanır. Bundan sonra 5 dakika boyunca bekletilir. Ardından hazırlanmış olan ılık suyun yardımı ile yağ olan fırın içi tamamen silinir. Ankastre fırın içi nasıl temizlenir kapsamında en sağlıklı ve en etkili çözümü karbonat sunmaktadır. Kimyasal ürünlerin kullanımın yerine evde bu tarz doğal çözümlerin kullanılması uygun olacaktır.

Amonyak

Ankastre ürününüzü 65 derecede ısıtın. Sonrasında fırının içinde bulunan bölgeye yarım fincan amonyağı bir kasenin içine koyun ve yerleştirin. Ardından fırının en alt rafına bir tencere su koyun ve kapağını kapatın. Bu şekilde 1 gün boyunca bekletin. Ertesi gün fırının içi kısmında bulunan malzemelerin tamamını alın. Bir kabın içinde amonyak ve bulaşık deterjanı karıştırın. Temiz bir bez ve hazırlanan bu karışım ile fırının tüm içini silin. Yalnız bu uygulama gazlı olan fırınlarda uygulanmamalıdır.

Mikrodalga Temizleme

Gerekli Malzemeler

Bir limonun ikiye bölün ve sıkın

Kase

Arap sabunu

Kaseyi 1 su bardağı su ile doldurun. Ardından bu suyun içine limon suyu ile kabuklarını ekleyin. Kaseyi bu şekilde 4 dakika boyunca fırını çalıştırarak bekletin. Bu çalışa esnasında meydana gelecek olan buhar kirlerin çözülmesine yardımcı olacaktır. Ardından kaseyi dikkatli bir şekilde olduğu yerden çıkartın. Fırın nasıl temizlenir kapsamında temiz bir bez ile fırın içi kısımlarını tamamen silin. Bu aşamada önemli olan ankastrenin iç haznesinde bulunan giriş ve çıkış kısımlarının dikkatli silinmesidir. Ayrıca inatçı lekeler mevcutsa kasede bulunan limon suyu ve bez ile silin. Mikrodalga içinde bulunan döner tablo da kesinlikle arap sabunu ile silinmelidir. Fırının içi kadar dış kısmı da temizlenmelidir. Bunun içinde bulaşık deterjanı kullanımı yapılmalıdır. Temizlik esnasında kullanılacak olan temizlik ürünlerinin ve suyun havalandırma için mevcut deliklerden içeri kaçmamasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde elektrik aksamında bozulmalar meydana gelecektir. Bu daha büyük sorunların yaşanmasına sebep olur.