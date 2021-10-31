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Kadın - Aile Fırın makarna tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Fırın makarna tarifi, nasıl yapılır?

Fırında peynirli makarna tarifi arayanları bu tarif ize göre.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 16:14:00 -
Fırın makarna tarifi, nasıl yapılır?

Fırında peynirli makarna tarifi arayanları bu tarif ize göre. Şimdiden afiyet olsun

Malzemeler

  • 1 paket fırın makarna
  • Beşamel sos için;
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı un 
  • 4 su bardağı süt
  • Yarım yemek kaşığı silme tuz

Üzeri için;

Rendelenmiş kaşar peyniri

Tereyağı

Yapılışı

Önce makarnamızı tuzlu suda haşlıyoruz. O haşlanırken beşamel sosumuzu hazırlıyoruz. Tüm malzemeleri küçük bir tencerede muhallebi kıvamına gelip fokurdayana kadar orta ateşte pişiriyoruz. Daha sonra makarnamızı süzüp borcama yerleştiriyoruz. (Ben oval borcam kullanıyorum tam geliyor) Daha sonra beşamel sosumuzu üzerine gezdiriyoruz. Kuru bir yer kalmamalı. Sonra üzerine rendelenmiş kaşar peynirimizi serpiyoruz. En son tereyağından bıçak ucuyla kesip küçük parçalar halinde aralıklarla kenarlarına koyuyoruz. Sonunda ortalarına da bir kaç parça koyuyoruz ve 180 derece ısıtılmış fırına sürüyoruz. Yarım saat kadar pişiriyoruz. Size tavsiyem fırında piştikten sonra 15 dakika kadar içini çekmesi için bekletmeniz. Afiyet olsun.

 

 

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