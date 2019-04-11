Fırıldak Sebo'ya Ulusalcı Kemalist Aydınlık bile dayanamadı

Fırıldak Sebo olarak tanınan Sabahattin Önkibar, AK Parti iktidarını desteklediğini Ekrem İmamoğlu'na ise cephe aldığını söylediği Aydınlık'tan ayrıldığını duyurdu. Ulusalcılar da Sabahattin Önkibar'ın bu yazısına cevap vererek CHP ve Ekrem İmamoğlu'nun HDP ile işbirliğine vurgusu yaptı ve onların bu ittifakına sessiz kaldığı açıklamasında bulundu.

İşte Ulusal Kanal'dan yapılan o açıklama

Programcımız Sabahattin Önkibar 10 yıl önce ülkemize ve bölgemize yönelik emperyal projeleri bozma mücadelemize ortak oldu.

Bugün ise Ulusal Kanal ve Aydınlık ile yollarını ayırdı.

Türkiye'nin milli güçlerinin sesi olan Ulusal Kanal ve Aydınlık emperyal projelere karşı yolunda yürümeye devam edecektir.

Dün AKP/HDP açılımı vatana ihanetti de bugün CHP/HDP açılımı demokrasi baharı mı?

Dün Kandil'in ağzına bakarak siyaset yapmak ihanetti de bugün "AKP ve MHP'yi geriletiyoruz" sloganıyla yeni açılımı perdelemek vatanperverlik mi?

Ulusal Kanal izleyicileri Önkibar'ın kulislerde konuşulan kirli pazarlıkları ifşa etmesini sevdi ama ne oldu da HDP yöneticileri millet ittifakı adaylarına açık destek verirken Önkibar göremedi!

Ne oldu da millet ittifakı yöneticileri Demirtaş'a ve HDP'ye selamlar gönderirken Önkibar önemsemedi!

Kimse Ulusal Kanal'dan PKK/HDP ile işbirliğini görmezden gelmesini beklemesin...

15 Temmuz gecesi "yesinler birbirini" dememizi bekleyenler oldu, "bir devir kapanıyor, Erdoğan gidiyor" diye sevinenlere ortak olmamızı isteyenler oldu.

15 Temmuz'da masaya elimizi koyup "bu bir Amerikancı Fethullahçı darbedir, karşısındayız" dedik diye "Tayyipçi" olmakla suçlayanlar oldu.

Ulusal Kanal yayınlarını kişilere göre değil emperyalizmin planlarına göre belirler.

Ulusal Kanal, hiçbir zaman ama hiçbir zaman Amerikan projelerinin içinde yer almadı, almayacak!

Ulusal Kanal, asla ve asla "şeytanla işbirliği" yapmayacak, aksine şeytanın planlarını deşifre edecek!

Kimsenin şeytanla işbirliği yaparak çıkış yolu aramasını da istemeyiz.

Sayın Önkibar'a Ulusal Kanal'da yaptığı programlar için teşekkür eder, emperyal projelere karşı milli mücadelenin içinde görmek isteriz.

Saygılarımızla.

Adnan Türkkan

Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı