Fırıldak Kemal

Yüzyılının seçiminde Erdoğan’dan 2 milyon 600 bin oy fark yiyen ve 11’inci yenilgisini tadan 7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, ikinci turda zafer hayaliyle tüm tuşlara basıyor. İlk tur öncesinde FETÖ ve PKK militanlarına özgürlük vaat eden, sevgi pıtırcığı rolüne bürünen ve bol bol kalp işareti yapan Kılıçdaroğlu, fark yemesi üzerine bir yandan ‘milliyetçi’ seçmenin oyunu alabilmek için sertleşirkin, diğer yandan ortaklarından fırça üstüne fırça yiyor.

Kürtlerle dans

ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ı ikna etmek için mültecileri göndereceğini açıklayan ve terörle mücadele sözü veren Kılıçdaroğlu’na uyarıda bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatı Hasip Kaplan, hem HDP’yi yedeğinde tutup hem de milliyetçi söylemlerle oy devşirmeye çalışan CHP liderine, “Sabrımızı zorlama” mesajı verdi. Kaplan, “Sinan Oğan şişirilmiş bir balondur. İçi boştur, ona oy verenler arkasında yok. Kılıçdaroğlu bunu iyi değerlendirmeli. Kürt halkını kızdırmayın, küstürmeyin. Yanlış yapmayın. Her şeyin bir sabrı sınırı vardır. Kimseye köle esir değiliz. Kurtlarla dans, Kürtlerle dansa benzemez!” ifadelerini kullandı. PKK elebaşlarından olan ve kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal da, “Herkes seferber olmalıdır” diyerek destek açıklamasında bulunurken, HDP/YSP milletvekili Serhat Eren, “Kürt halkı için, belediyelerimize kayyum tayin edilememesi için, cezaevlerinde olan on binlerce arkadaşımızın özgürlüğü için 28 Mayıs’ta inançla karalıkla sandığa gidin” diyerek Kılıçdaroğlu’na verdiği sözleri hatırlattı.

Biji Serok Bozkurt Kemal

Kılıçdaroğlu’nun acınası halini değerlendiren Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, şunları söyledi: “Seçimden önce Kürt seçmenin oylarını almak için Demirtaş’a özgürlük getireceğini söylüyordu. 14 Mayıs’ta ağır yenilgi alınca şimdi de 2. tur için yön değiştirdi. ‘Ben zaten ülkücüydüm’, ‘Türk Milliyetçilerinden oy istiyorum’ diyor. Görünen o ki Kılıçdaroğlu, ‘Selo’ya tahliye’ derken yandaşlarından 2. turda siyaseten müebbet alacağa benziyor. Bir gün ‘biji serok’ diyor, ertesi gün ‘Bozkurt Kemal’im diyor, yarına bakalım ne diyecek? Bence emekli olma zamanı gelmiş, Erdoğan EYT’yi de çıkarmışken vakit kaybetmeden dilekçesini versin. Yoksa 28 Mayıs akşamı millet zaten kendisini temelli emekliye gönderecek.”

Her yolu mübah görüyor

ASSAM Genel Sekteri Melih Tanrıverdi ise, şunları dile getirdi: “Kılıçdaroğlu seçimi kazanmak için her türlü yalanı, dolanı çevirebilecek zihniyete sahip birisi. Çünkü bizimle ilgili her türlü yalanı söyledi. Mahkeme, ‘madem böyle bir bilgin var paylaş’ dedi. ‘Bu bir duyum, elimizde belgesi bilgisi yok. Savcılık araştırsın’ dedi. Sonunda tazminata mahkum oldu. Siyasi olarak da her taraftan oy almak uğruna her şeyi yapıyor. Kılıçdaroğlu amacına ulaşmak için her şeyi mübah gören birisi.”

28’ine kadar milliyetçi

Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak da şunları kaydetti: “Tek turlu bir seçim olsaydı, biz yeni bir seçimi konuşmayıp Erdoğan’ın zaferini kutluyor olacaktık. Şimdi ikinci bir şansı daha var. Bu şansı da insanların aklı ile oynayarak kazanabileceğini düşünüyor ama Türk milleti kendi CHP kitlesi gibi değil. Feraset sahibidir. ‘Ben her türlü örgüte göz kırptım, ne kadar bölücü yıkıcı örgüt varsa onların desteğini aldım’ diyor. Şimdi de tepki gösteren milliyetçi kesimin ve Sinan Oğan’ın desteğini alabilmek için milliyetçi söylemlerde bulunuyor. Tamam da siz bir taraftan HDP ve PKK’nın desteğini alırsanız, diğer yandan milliyetçi söylemlerde bulunursanız millet size niye inansın? Şayet inanırlarsa milliyetçi oldunuz demektir. O zaman PKK ve Kürtçüler niye destek versin. İki kutbu da birlikte tutma şansı yok. Yorganın baş tarafından çekerse ayakları açıkta kalıyor ayaklarını kapatsa başı açıkta kalıyor. İkisine dair bir sosyoloji dünyada yok. O yüzden zoru deniyor. Elinde olsa ‘MHP’yi ben kurdum’, ‘Türkeş’in dava arkadaşıyım’ diyecek. Ayın 28’ine kadar milliyetçilik oynayacak.”