'Fırıldak' Ahmet Hakan, Gezi olaylarının organizatörü Osman Kavala için yanıp tutuştu Skandal bir kararla tahliyesine karar verilen HDP'li Sırrı Süreyya Önder için sevinç naraları atan Ahmet Hakan, Gezi olaylarının organizatörü Osman Kavala'nın da bir an önce serbest bırakılmasının hasretini yaşadığını yazdı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ağaçları bahane ederek Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyen marjinal grupların başlattığı Gezi olaylarının organizatörü Osman Kavala'nın hasretiyle yanıp tutuştu. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesini büyük sevinçle karşılayan, Hakan, bugünkü yazısının bir bölümünde Gezi olaylarının organizatörü Osman Kavala'nın da serbest bırakılmasını hasretle beklediğini yazdı. "Hasretle bekliyorum" Sevinç ve temennisini köşe yazısında "En sevdiğim kelime: Tahliye" başlığı altında duyuran Hakan, Gezi'nin akıl hocası için, "Osman Kavala’nın tahliyesini de hasretle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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