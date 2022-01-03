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Kadın - Aile Firik pilavı tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Firik pilavı tarifi, nasıl yapılır?

Orta Anadolu'da tüketilen firik; pilav, çorba ve salata yapımında kullanılan bir bulgur çeşididir.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 22:13:00 - 2022-01-03 22:56:08
Firik pilavı tarifi, nasıl yapılır?

Hatay ve Antep usulü pişirilir. Firik pilavı hem sağlıklı hem de lezzetli bir pilavdır.

Firik pilavı tarifi 

Firik pilavı malzemeleri nelerdir? 

  • 1 çay bardağı nohut
  • 2 su bardağı firik
  • 1 su bardağı bulgur
  • 1 soğan
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 6 su bardağı su
  • Tuz
  • Kırmızı pulbiber
  • Karabiber

Firik pilavı nasıl yapılır?

Nohutu bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün üzerini geçecek kadar suyla yumuşayana kadar haşlayın. Ayıklanmış firik ve bulguru kuruyken birbirleriyle iyice karıştırın. Soğanı yemeklik doğrayıp yağda şeffaflaşıncaya kadar kavurun. Biber salçasını ilave edip, soğanla iyice karışmasını sağlayın. Üzerine 6 bardak sıcak su, tuz ve kırmızı pul biber ekleyin. Firik ve bulgur karışımını ilave edip karıştırın. Yüksek ateşte kaynatın. Daha sonra kısık ateşe alarak pilav suyunu çekinceye kadar pişirin. Firik pilavını, patlıcan musakka ve fava ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun

 

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