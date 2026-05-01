Fırat'tan İsrail'in barbarlığına tepki

AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Abdurrahim Fırat, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu gemilerine İsrail donanması tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi.

Fırat, İsrail’in açlığı silah gibi kullanarak kuşattığı Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısının, insanlık vicdanına açık bir meydan okuma olduğunu vurguladı.

SİSTEMATİK SOYKIRIMIN BİR PARÇASI

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle: “Barbarlıkta sınır tanımayan İsrail güçlerinin, uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu gemilerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı, insanlık vicdanına açık bir meydan okumadır.

Sapkın Siyonist ideoloji doğrultusunda insani değerlerle savaşan İsrail, anlaşmalara rağmen Gazze’de açlığı bir silah olarak kullanmayı sürdürüyor.

Küresel Sumud Filosu’nda yer alan vicdan sahibi insanlar ise sistematik soykırımın parçası olan bu ablukayı kırmak ve Gazze’ye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkmıştı.

Ancak İsrail, bir kez daha uluslararası hukuk kurallarını çiğneyerek ve dünya kamuoyuna meydan okuyarak bu girişimi engelledi.”