Fırat’ın doğusundaki terör hedefleri vuruluyor

Göksel Çağlav Ankara

Türkiye sınırlarını tehdit eden terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altında tutmaya çalıştığı Münbiç ve Fırat’ın doğusuna düzenlenecek harekatın başlamasına sayılı günler kala, Mehmetçik, Akçakale’nin hemen karşısında bulunan Tel Abyad’da bulunan terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vurmaya başladı. ABD’nin şemsiyesi altında kuzey Suriye’de işgal ettiği topraklardan Türkiye’yi tehdit eden terör örgütü PKK/YPG’nin temizlenmesi ve bölge halkına huzur ve güvenin sağlanması için başlatılacak harekatın ilk adımları atılmaya başlandı.

Başlama vuruşu yapıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Suriye’de DAEŞ bitti çekiliyoruz” açıklamasının ardından, ABD askerlerinin peyderpey çekilmeye başlamasıyla bölgede yaşanan hareketlilikler arttı. Türk insansız hava araçları 24 saat esaslı bölgede terör gruplarının hareketliliklerini tespit ederken, olası saldırı veya harekata karşı almaya çalıştığı önlemlere ilişkin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınırda beklettiği uzun menzilli top ve obüs atışlarıyla terör örgütlerinin barınak ve yığınaklarını imha etmeye başladı.

Mehmetçik eli tetikte emir bekliyor

Münbiç ve Fırat’ın doğusuna düzenlenecek harekat için tüm hazırlıkların tamamlandığı, eksikliklerin biran önce giderilmesi için de, bazı takviyelerin yapılmaya devam edeceği öğrenildi. TSK destekli Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Münbiç bölgesindeki hazırlıklarının tamam olduğu Ankara’dan gelecek haberi bekledikleri kaydedildi.

Bölge ile ilgili her şey masada

Mehmetçik ve TSK destekli ÖSO birliklerinin elleri tetikte, kulakları Ankara’dan gelecek haberi beklerken, son hazırlıkları gözden geçirdiği, hava koşullarına uygun bir şekilde planlama yapıldığı aktarıldı. Bölgede yoğun sis ve yağan yağmur nedeniyle araçların ilerlemesinde sıkıntıların yaşanacağı belirtilirken, kara harekatında, terör örgütünün pusu ve tuzaklarına karşı alınacak önlemler için harekata katılacak birliklere uyarılar yapıldı. Araçların çamura saplanması, terör örgütü tarafından harekata katılacak birliklerin yavaşlatmak üzere kazılan hendek gibi engellerin ortadan kaldırılması için iş makinelerinin de kara birlikleri ile birlikte hareket edeceği belirtildi.