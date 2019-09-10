Fırat’ın doğusunda kentler oluşturulacak

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), ABD askerleri ile birlikte Fırat’ın doğusunda başlattıkları ortak devriyenin bir sonraki adımı güvenliği sağlanan bölgelere Türkiye’de bulunan Suriyelileri geri taşımak olacak.

Teröristler bölgeden temizlenecek, gözlem noktaları kurulacak

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde ABD askerleriyle birlikte Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisine yönelik olarak Birleşik Müşterek Harekat Merkezi’nin 12 Ağustos’ta faaliyete geçmesiyle başlayan süreç, pazar günü TSK’nın zırhlı araçlarla Suriye topraklarına girmesiyle devam etti. Bunun bir başlangıç olduğunu belirten yetkililer, “Ortak devriyenin ABD’lilerin istediği yönde değil bizim istediğimiz yönde ilerlemesi sağlandı. Mehmetçik artık bölgede söz sahibidir” dediler. İlk aşamada çevre güvenliği konusunda taramaların devam edeceğini, terörist unsurların silahları ile birlikte çekilip çekilmediğinin kontrolünün yapıldığını belirten askeri kaynaklar, zaman zaman havadan, zaman zaman karadan tüm kontroller yapıldıktan sonra, güvenlik duvarlarının bir bölümü kaldırılarak Mehmetçiğin bölgeye alınacağını aktardılar. Bölgedeki teröristlere ait barınak, sığınak ve tahkimatın imha edilmesi, kalan teröristlerin ellerindeki ağır silahların toplanması, teröristlerin bölgeden güneye doğru çekilmesinin ardından bölgede Mehmetçiğin görev yapacağı gözlem noktalarının kurulacağı yerlerin tespiti yapılacak. Teröristlerin bölgeye bırakmış olabileceği mayın ve tuzaklamaların temizlenmesi ile birlikte, gözlem noktalarının inşası da tamamlanacak. Türkiye-Suriye sınırı boyunca tamamen temizlenecek olan güvenli bölge, etaplar halinde genişletilerek Irak’ta teröristlerden temizlenen bölgeyle birleştirilecek.

Suriyelilerin topraklarına dönmesi için büyük adım

Fırat’ın doğusuna Mehmetçiğin ilk adımı atmasının, Türkiye’de bulunan Suriyelilerin topraklarına dönmesi için de ilk adım olduğunu belirten yetkililer, teröristlerden temizlenen, güvenliği sağlanan bölgelerde oluşturulacak konteyner kentlere Suriyelileri taşımaya başlayacaklarını söylediler. Münbiç’te olduğu gibi bir oyalamanın söz konusu olamayacağı belirtilirken, ABD ile ortak faaliyetler planlandığı şekilde gecikmeye meydan vermeden sürdürülecek. Terör örgütü PKK/YPG ile güvenli bölge arasına Suriye-Türkiye arasında olduğu gibi beton bloklarla güvenlik duvarı oluşturulabileceğini belirten yetkililer, bu yöntemle sızmaların da önüne geçilebileceğini aktardılar.