Türkiye, ABD'nin ipini tuttuğu terör örgütü PKK-PYD'ye yönelik operasyonlarına devam ediyor. Fırat'ın doğusuna palazlanan terörist PKK'ya yönelik Türkiye kararlı adımları atmaya devam ediyor. TSK'nın önceki gün Sincar'da terör yuvalarını vurarak, Fırat'ın doğusundaki teröristlerin bağlantı yollarını kesti. Şimdi sırada kara ve hava operasyonu ile Fırat'ın doğusu temizlemeye geldi. Peki Fırat'ın doğusuna operasyon başladı mı? Fırat'ın doğusuna operasyon ne zaman başlayacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyonla ilgili açıklamaların ardından hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonda Tel Abyad ve batıda kalan Münbiç öncelikli hedef. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuştu. Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK'nın ABD'nin desteğiyle işgal ettiği Suriye'de Fırat'ın doğusuna operasyon için son dakika açıklamasında bulundu. Erdoğan şunları söylemişti: "Fırat'ın doğusundaki harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağız. Hedefimiz ABD askerleri değil, terör örgütü mensuplarıdır. Fırat'ın doğusunu da asli sahipleri için huzurlu bir yere dönüştürmekte kararlıyız. Münbiç yüzde 80-85'i ile tamamen Araplara ait olduğu halde şu anda orada terör örgütleri bulunuyor. O zaman biz çıkaracağız, iş başa düştü. Ülkemizdeki Suriyelilerin kendi evlerine dönüşleri ancak bu şekilde mümkün kılabiliriz. Türkiye daha önce de Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin ve çevresini terör örgütü PKK'dan temizlemişti." açıklamasını yapmıştı.

Tel Rıfat'ta temizlik başladı

Mehmetçiğin Fırat'ın doğusunda yapacağı olası harekatta 5 stratejik nokta hedefte olacak. Bunlardan Tel Abyad, Ayn el-Arap (Kobani), Rasulayn ve Kamışlı Fırat'ın doğusunda. Münbiç ise batıda. Fırat'ın batısıyla doğusu arasında kritik bir merkez olan Münbiç ve çevresi, Türkiye operasyonuyla teröristlerden temizlenecek. Türkiye olası operasyonlar için hazırlıklarını tamamlamış durumda. Operasyon emrini Cumhurbaşkanı Erdoğan her an verebilir. Özgür Suriye Ordusu’nun Tel Rıfat bölgesine kaçan teröristlere yönelik başlattığı operasyona bölgedeki teröristlerin karşılık vermesi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri, uzun menzilli top ve obüslerle terör örgütünün mevzilerini vurmaya başladı.

Türkiye, Suriye’de terör yuvalarını temizledi

TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Umranlı köyü ile ilçenin kuzeybatısındaki Bülbül beldesine bağlı Meydan Ekbez ve Bendirek köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 84'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 112 noktayı ele geçirdi. Afrin operasyonunda 4 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi.

Sincar ve Karacak'ta terör yuvaları vuruldu

TSK Sincar ve Karacak dağlarına düzenlenen hava harekatına ilişkin bilgileri paylaştı. Operasyonda 30'dan fazla hedef imha edildi. Operasyon bölgesi Mahmur Kampı'nın kuzeyinde yer alıyor ve Türkiye sınırına 170-180 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Operasyon Türkiye sınırından en uzak noktaya yapılan harekat olması nedeniyle 'en derin' operasyon olma özelliği taşıyor.