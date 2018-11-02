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Fırat’ın doğusu için hazırlıklar son aşamada

TSK, angajman kuralları çerçevesinde bölgede istikrarın sağlanması, güney sınırlarımızın güvenliği için Fırat’ın doğusunda da harekete geçti.

02 Kasım 2018 Cuma 09:46
Fırat’ın doğusu için hazırlıklar son aşamada

Suriye’nin kuzeyinde, güney sınırlarımızı tehdit eden ve bölge halkına zulmeden PKK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG’nin işgal ettiği topraklardan bir an önce çıkarılması için art arda düzenlenen sınır ötesi operasyonlara bir yenisi daha ekleniyor.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile Fırat’ın batısından doğusuna kaçan teröristlerse, çukur kazmaya devam ediyorlar. TSK, angajman kuralları çerçevesinde bölgede istikrarın sağlanması, güney sınırlarımızın güvenliği için Fırat’ın doğusunda da harekete geçti.

Daha önceki harekatlarda olduğu gibi bölgedeki teröristler ve yığınakları, bir bir tespit ediliyor. Birkaç etapta gerçekleştirilecek harekatta, önce sınıra yakın bölgelerden batıdan doğuya ve kuzeyden güneye doğru “Hilal” şeklinde yapılması bekleniyor. Harekata Özgür Suriye Ordusu’nun da katılacağı öğrenildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 09:46
  1. TSK
  2. Zeytin Dalı Harekatları
  3. Fırat Kalkanı
  4. Özgür Suriye Ordusu

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