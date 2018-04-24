Fırat Üniversitesi'nde silahlı kavga!

İddiaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kantin işletmecisi ile aralarında husumet bulunan S.Ö. arasında fakülte bahçesinde çıkan tartışma silahla kavgaya dönüştü.

Kavgada, S.Ö, Urcan'ı silahla yaraladı. Ağır yaralanan Urcan, 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan S.Ö'nün yakalanması için polisleri ekipleri çalışma başlattı.

Fakültede paniğe yol açan kavga nedeniyle bazı sınıflarda derse bir süre ara verildi.