ÖSYM Fırat Üniversitesi taban puanları 2019 Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019. Üniversite sınavına girecek adaylar üniversitelerin 4 yıllık ve 2 yıllık taban puanlarını ve başarı sıralamalarını merak etmeye başladı. ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran’da yapılacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. Elazığ Fırat Üniversitesi taban puanları 2019, Fırat Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019 ne kadar?

Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS hazırlıklarına başladı. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. Fırat Üniversitesi taban puanları ve başarı sırası, Fırat Üniversitesi taban puanları 2018-2019, Elazığ Fırat Üniversitesi 2 yıllık taban puanları, Fırat Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları 2019 2 yıllık, Fırat Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2018, FıratÜniversitesi 2 yıllık taban puanları ve başarı sırası, Fırat Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2019, Fırat Üniversitesi taban puanları 2019. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde konu ile ilgili açıklama yayınlanmasa da tarihler az çok tahmin ediliyor. TYT sınavı ne zaman? Üniversiteye geçişte ilk sınav olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 2019 AYT ve YDT sınavı 16 Haziran 2019’da yapılacak. Milyonlarca öğrenci 2019 ÖSYM YKS sınavına hazırlanırken bir yandan da üniversite taban puanlarının yanında üniversite başarı sıralası ve yüzdelik dilimleri merak etmiyor değil. İşte Fırat Üniversitesi taban puanları 2019 haberleri...

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Fırat Üniversitesi bölümleri

Adli Bilişim Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Adli Bilişim Mühendisliği(İÖ)

(Teknoloji Fakültesi)

Adli Bilişim Mühendisliği(KKTC Uyruklu)

(Teknoloji Fakültesi)

Adli Bilişim Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Teknoloji Fakültesi)

Alman Dili ve Edebiyatı

(İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Balıkçılık Teknolojisi

(Su Ürünleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği(İÖ)

(Mühendislik Fakültesi)

Biyoloji

(Fen Fakültesi)

Biyomühendislik

(Mühendislik Fakültesi)

Coğrafya

(İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Coğrafya(İÖ)

(İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

(İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Diş Hekimliği

(Diş Hekimliği Fakültesi)

Ebelik(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ)

(Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ)

(Teknoloji Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Teknoloji Fakültesi)

Enerji Sistemleri Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Fen Bilgisi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Fizik

(Fen Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Gazetecilik

(İletişim Fakültesi)

Gazetecilik(İÖ)

(İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

(İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ)

(İletişim Fakültesi)

Hemşirelik(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İktisat

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İlahiyat

(İlahiyat Fakültesi)

İlahiyat(İÖ)

(İlahiyat Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı

(İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği(İngilizce)

(Eğitim Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(İÖ)

(Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(İÖ)

(Teknoloji Fakültesi)

İstatistik

(Fen Fakültesi)

İşletme

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Jeoloji Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Kimya

(Fen Fakültesi)

Kimya Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Makine Mühendisliği(İÖ)

(Mühendislik Fakültesi)

Maliye

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Matematik

(Fen Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Mimarlık

(Mimarlık Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik

(Fen Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Otomotiv Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema

(İletişim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema(İÖ)

(İletişim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Eğitim Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Sosyal Hizmet(Fakülte)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji

(İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Spor Yöneticiliği(Fakülte)

(Spor Bilimleri Fakültesi)

Spor Yöneticiliği(Fakülte)(İÖ)

(Spor Bilimleri Fakültesi)

Su Ürünleri Mühendisliği

(Su Ürünleri Fakültesi)

Tarih

(İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Tarih(İÖ)

(İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Tıp

(Tıp Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı

(İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı(İÖ)

(İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Uçak Elektrik-Elektronik(Yüksekokul)

(Sivil Havacılık Yüksekokulu)

Uçak Gövde-Motor Bakım(Yüksekokul)

(Sivil Havacılık Yüksekokulu)

Veterinerlik

(Veteriner Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği(İngilizce) UOLP-Sam Houston State) (Ücretli)

(Teknoloji Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği(İÖ)

(Teknoloji Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Teknoloji Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği(M.T.O.K.) (İÖ)

(Teknoloji Fakültesi)

Dicle Üniversitesi taban puanları 2019

Şırnak Üniversitesi taban puanları 2019

Çukurova Üniversitesi taban puanları 2019

ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları 2019

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü taban puanları 2019

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi taban puanları 2019

Erciyes Üniversitesi taban puanları 2019

Ege Üniversitesi taban puanları 2019 İzmir Ege Üniversitesi sıralama 2019

Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları 2019

Yeditepe Üniversitesi taban puanları 2019

Ordu Üniversitesi 2019 taban puanları

Ankara üniversitesi taban puanları 2019

Bilkent Üniversitesi taban puanları 2019

İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2019, İTÜ sıralama 2019

Koç Üniversitesi taban puanları 2019

Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019

İstinye Üniversitesi taban puanları 2019

Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019

Galatasaray üniversitesi taban puanları 2019

Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları 2019

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019

Sakarya Üniversitesi taban puanları 2019

Konya Selçuk üniversitesi taban puanları 2019

Hacettepe Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması yüzdelik dilimleri 2019

DGS puanları 2019 ÖSYM DGS taban puanları 2019

Atatürk Üniversitesi taban puanları 2019

Gazi Üniversitesi taban puanları 2019

Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2019

Anadolu Üniversitesi taban puanları 2019

Açıköğretim taban puanları 2019

Mühendislik taban puanları 2019

İlahiyat taban puanları 2019 açıköğretim

DGS ilahiyat ilitam taban puanları 2019

Tıp taban puanları 2019

Mimarlık taban puanları 2019

Mimarlık fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019

Hukuk fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019

4 yıllık üniversite taban puanları 2019

2 yıllık üniversite taban puanları 2019

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2019

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2019

Uludağ Üniversitesi taban puanları 2019

Ankara Üniversitesi taban puanları 2019

Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2019

Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2019

Ege Üniversitesi taban puanları 2019

Marmara Üniversitesi taban puanları 2019

İstanbul Üniversitesi taban puanları 2019

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019

Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2019