Fırat Üniversitesi 4 alanda en iyi üniversiteler arasına girdi

Fırat Üniversitesi (FÜ) Matematik, Mühendislik, Teknoloji ve Fizik alanında en iyi üniversiteler arasında yer aldı.

FÜ’den yapılan açıklamada," Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) Laboratuvarı’nda yürütülen çalışmalar sonucunda 2019-2020 dünya alan sıralamalarına giren üniversiteler belirlendi. URAP alan sıralamasında, üniversitelerin son 5 yıldaki makale, toplam doküman ve atıflarının ilgili alan içindeki etkisi ile uluslararası iş birliği oranı dikkate alındı.Türkiye, alan sıralamasında yer alan 37 üniversitesi ile Dünya alan sıralamasına girebilen üniversite sayısı bakımından ülkeler arasında 18.sırada yer aldı.Fırat Üniversitesi bu değerlendirmede 4 alanda dünya sıralamasında yer aldı. Matematik alanında dünyada 712. (Türkiye’de 6.), Mühendislik alanında dünyada 726. (Türkiye’de 8.), Fizik alanında dünyada 788. (Türkiye’de 4.), Teknoloji alanında ise dünyada 988. (Tükiye’de 9.) sırada yer alma başarısını gösterdi. Fırat Üniversitesi Mühendislik ve Fizik alanlarında 3 yıl ardı ardına dünya sıralamasına girerek başarısında süreklilik sağladı.Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgi ve Bilgisayar Bilimleri, Gazetecilik, Makine Mühendisliği, Antropoloji, Sosyoloji, Şehir Planlama, İnsani Bilimler ve Veterinerlik alanında ise dereceye girmeye yakın puan aldı.İl bazında yapılan değerlendirmede, Fırat Üniversitesi Matematik, Fizik ve Teknoloji Alanlarında İstanbul ve Ankara’dan sonra 3., Mühendislik Alanında ise İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra 4. sırada yer aldı"denildi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise yaptığı açıklamada uluslararası alanlarda gösterilen başarılardan ötürü ilgili alanlardaki akademisyenleri kutladı.