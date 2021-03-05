Fırat Üniversitesi 112 Sözleşmeli Sağlık Personeli alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adaylar başvurularını 05.03.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapacaklar. Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.

İŞTE BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1-Mezuniyet belgesi (e-Devlet üzerinden indirilen mezun belgesi veya diplomaların onaylı sureti)

2-Vesikalık Fotoğraf (Bütün Adaylar sisteme yükleyecektir)

3-Görev/Hizmet belgesi (Sadece mesleki deneyim şartı olan kadrolara başvuran adaylardan istenmektedir. Bu kadrolara başvuran adaylar görev yapmış oldukları Hastanelerinin Başhekimliğinden alacakları Başhekim, Başhekim Yardımcıları veya Hastane Müdürünün imzaladığı resmi belgeyi sisteme yükleyecektir.)

4-Kurs belgesi (08 kadro kodlu Sağlık Teknikeri/Radyoloji) unvanına başvuran adaylardan istenmektedir.

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