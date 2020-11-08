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Gündem Fırat Tanış'ın paylaşımı tepki çekti
Gündem

Fırat Tanış'ın paylaşımı tepki çekti

Muhalif çıkışlarıyla tanınan dizi oyuncusu Fırat Tanış'ın milyonlarca insanı etkileyen koronavirüse ilişkin sözleri tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 19:51:00 -
Fırat Tanış'ın paylaşımı tepki çekti

Geçmiş dönemde Gezi eylemlerine katılarak destek veren oyuncu Fırat Tanış dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs süreciyle ilgili tepki çeken bir açıklama yaptı.

Fırat Tanış koronavirüs aşısına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye dahil dünyadaki bütün siyasetçilerin ölmesini istedi.

"Politikacılar üzerinde denenmeli"

'Dur magazin' tarafından aktarılan habere göre Tanış, tepki çeken açıklamasında, 'Koronavirüs aşısı önce politikacılar üzerinde denenmelidir. Eğer hayatta kalırlarsa aşı, insanları kurtarır. Eğer hayatlarını kaybederlerse aşı ülkeleri kurtarır' ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin konuşan yazar Sevda Türküsev ise, "Bir dizi oyuncusu adeta ülkesi de dahil dünyadaki bütün siyasetçilerin ölmesini isteyen bir paylaşım yapıyor. Bu bir suç teşkil etmez mi?" diyerek Tanış'ı emniyete ihbar etti.

 

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